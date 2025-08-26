La fuerte reacción del DT de Lanús en el empate agónico a River que no se vio en TV: "¡La c... de tu madre!"

Mauricio Pellegrino no gritó el gol de Castillo que le dio el 1-1 a Lanús en la última jugada del partido y explotó contra un plateísta de su equipo.

River estaba a punto de traerse una victoria importantísima de La Fortaleza de Lanús con la que se cortaba solo en la Zona B del Clausura, pero el equipo de Mauricio Pellegrino lo intentó hasta el final, se lo empató en la última jugada y le arrebató la victoria del bolsillo. No obstante, el DT del Granate aprovechó el gol de Rodrigo Castillo para sacarse la bronca con un plateísta.

En el instante en que la pelota tocó la red del arco defendido por Franco Armani para decretar el 1-1, el Flaco miró al juez asistente para comprobar que no haya offside y, una vez chequeado eso, protagonizó un tenso momento con un hincha que se encontraba en la tribuna trasera al banco de suplentes de su equipo.

Pellegrino, el DT de Lanús, fue a buscar a un plateísta tras el 1-1 agónico Pellegrino ni se inmutó y siguió parado de brazos cruzados con el tanto del goleador de Lanús, pero, tras pensarlo unos segundos, tuvo una reacción repentina contra uno de los plateístas que le había recriminado algo durante el partido. El entrenador retrocedió con bronca hacia el sector donde se encontraba esta persona y no dudó en insultarlo: “¡La c… de tu madre!”, fue una de las frases que logró captar la cámara mientras uno de sus ayudantes lo quería correr de esa zona para que no pasara a mayores.

Mauricio Pellegrino se cruzó con los plateístas de Lanús tras el 1-1 agónico ante River. Mauricio Pellegrino se cruzó con los plateístas de Lanús tras el 1-1 agónico ante River. Video: SportsCenter Una vez consumado el empate final, el técnico de Lanús habló en conferencia de prensa -a diferencia de un Marcelo Gallardo que se fue enojado y decidió suspenderla- y destacó el partido que sacaron adelante sus dirigidos: "Creo que es importante jugar bien estos partidos, de la mejor manera posible. Los chicos han competido muy bien, jugaron a ganar y eso para mí es lo más gratificante", confesó el DT.