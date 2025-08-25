River ganaba y se cortaba en la cima, pero Lanús se lo empató en la última jugada de la noche

En la última jugada del partido, Lanús igualó 1-1 el partido y rescató un punto ante River. Gonzalo Montiel y Rodrigo Castillo, los autores de los goles.

El Granadero Castillo, autor del agónico empate de Lanús, disputa el balón con Sebastián Dirussi, quien ingresó en el ST por Colidio.

River empató 1-1 con Lanús en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez. Gonzalo Montiel abrió el marcador para el conjunto millonario, a los 32' del complemento, mientras que Rodrigo Castillo empató a los 50'.

En un encuentro con pocas emociones, los comandados por Mauricio Pellegrino habían generado más ocasiones de peligro para abrir el marcador, pero Franco Armani, arquero de la “Banda”, fue vital para evitar que Lanús se adelante en el duelo.

Marcelino Moreno Marcelino Moreno recibe una falta de Kevin Castaño, mientras Sebastián Boselli completa la acción. FotoBaires En el comienzo de la primera parte, Miguel Ángel Borja, delantero de River, desperdició una ocasión clara para abrir el marcador. A partir de allí, fue el equipo del sur de la Provincia de Buenos Aires quien estuvo más cerca de romper el cero.

No obstante, en la segunda mitad, el conjunto de Núñez logró por medio de Gonzalo Montiel convertir el gol del triunfo. Tras una jugada preparada desde el corner, Maximiliano Salas combinó con Juan Fernando Quintero y el colombiano envió un centro al palo lejano para la llegada de Giuliano Galoppo. El volante central, quien le hizo gestos al “Muñeco” para permanecer en el terreno de juego, asistió de cabeza al defensor campeón del mundo.

El gol de Gonzalo Montiel para el 1-0 de River Jugada preparada y gol de Montiel para el 1-0 de River ante Lanús Jugada preparada y gol de Montiel para el 1-0 de River ante Lanús. ESPN En una de las últimas acciones del cotejo, el elenco granate encontró el empate por medio de Rodrigo Castillo, quien recibió el balón dentro del área y empujo la pelota al fondo de la red para vencer al guardameta riverplatense.