River ganaba y se cortaba en la cima, pero Lanús se lo empató en la última jugada de la noche
En la última jugada del partido, Lanús igualó 1-1 el partido y rescató un punto ante River. Gonzalo Montiel y Rodrigo Castillo, los autores de los goles.
River empató 1-1 con Lanús en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez. Gonzalo Montiel abrió el marcador para el conjunto millonario, a los 32' del complemento, mientras que Rodrigo Castillo empató a los 50'.
En un encuentro con pocas emociones, los comandados por Mauricio Pellegrino habían generado más ocasiones de peligro para abrir el marcador, pero Franco Armani, arquero de la “Banda”, fue vital para evitar que Lanús se adelante en el duelo.
En el comienzo de la primera parte, Miguel Ángel Borja, delantero de River, desperdició una ocasión clara para abrir el marcador. A partir de allí, fue el equipo del sur de la Provincia de Buenos Aires quien estuvo más cerca de romper el cero.
No obstante, en la segunda mitad, el conjunto de Núñez logró por medio de Gonzalo Montiel convertir el gol del triunfo. Tras una jugada preparada desde el corner, Maximiliano Salas combinó con Juan Fernando Quintero y el colombiano envió un centro al palo lejano para la llegada de Giuliano Galoppo. El volante central, quien le hizo gestos al “Muñeco” para permanecer en el terreno de juego, asistió de cabeza al defensor campeón del mundo.
El gol de Gonzalo Montiel para el 1-0 de River
En una de las últimas acciones del cotejo, el elenco granate encontró el empate por medio de Rodrigo Castillo, quien recibió el balón dentro del área y empujo la pelota al fondo de la red para vencer al guardameta riverplatense.
Castillo hizo el empate de Lanús en la última jugada del partido
Con este resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó el liderato en solitario del Grupo B del campeonato local con 12 unidades, a uno de ventaja de Vélez. Ahora, se medirá ante Unión de Santa Fe, el próximo jueves desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, recibirá a San Martín de San Juan el domingo 31 de agosto a partir de las 19:15.
Por su parte, el Granate no pudo sumar de a tres por tercera vez consecutiva en el certamen, luego de tres victorias al hilo en las primeras jornadas y de haber logrado el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haber dejado en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Fuente: NA