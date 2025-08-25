Stéfano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River y anunció un rótulo especial para Gallardo: "Es el CEO del..."

Stéfano Di Carlo confirmó su postulación a titular de River y definió a Gallardo como “CEO del fútbol”, en la previa de su plan para el club entre 2026 y 2029.

El secretario general de River, Stefano Di Carlo, oficializó este lunes su candidatura a presidente del Millonario en un acto en el Salón Pampa del Hotel Sheraton, junto a quienes serían sus vicepresidentes en caso de ganar: Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Además, estuvieron presentes el actual presidente Jorge Brito y su antecesor Rodolfo D´Onofrio.

“Esto es la continuidad de un proceso que tiene credenciales, sus antecedentes. Doce años de administración, D´Onofrio primero, después Brito y los títulos, la gran obra de infraestructura. River en otra escala en el tamaño de su economía, con un nuevo piso. Le proponemos al socio seguir con estos términos deportivos, seguir desarrollando este club social y cultural”, declaró Di Carlo.

En la presentación de su candidatura a presidente, Stéfano Di Carlo resaltó la importancia de Marcelo Gallardo dentro de la estructura de River y lo comparó con un director ejecutivo del área. "En lo sucesivo vamos a contar el proyecto", dijo en TNT Sports, donde aseguró que "el liderazgo y el CEO del fútbol es Marcelo Gallardo en manera total y exclusiva". Además, remarcó que ese camino lo transitan junto al Muñeco, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio.

Además, el candidato declaró: “Hay que profundizar con este nuevo piso. Cuando hacés transformaciones como las que hicimos, hay momentos de transición. Entra a competir las prioridades: lo que hay que tener ahora es armonía y equilibrio en las cuentas del club y, buscar la Copa Libertadores”.

“Cuando agrandamos la economía del club lo que uno debe entender es que, con más recursos, tenés mejores jugadores. Lo único que necesitamos es tiempo y los socios decidirán si nos dan ese tiempo para alcanzar los objetivos” añadió.