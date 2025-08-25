Godoy Cruz perdió 2-0 ante Vélez en el Gambarte y quedó a tres puntos del descenso

Godoy Cruz , que viene de quedar afuera en octavos de la Copa Sudamericana en manos de Atlético Mineiro, pierde 2-0 frente a Vélez por la sexta fecha del torneo Clausura gracias a un gol en contra de Mateo Mendoza a los 23' y un golazo de tiro libre de Maher Carrizo a los 31' del primer tiempo.

El Fortín supo aprovechar sus oportunidades y se mostró ordenado para golpear en los momentos justos, marcando sus dos goles en el primer tiempo. El primero en contra de Mateo Mendoza y el segundo de la joven promesa Maher Carrizo.

Por su parte el Tomba, pese a intentar reaccionar, no logró quebrar la resistencia de un equipo que fue más práctico y contundente.

El partido se abrió de manera inesperada en el primer tiempo, cuando a los 23 minutos un infortunio de Mendoza derivó en un gol en contra que puso en ventaja a los de Liniers.

Apenas ocho minutos más tarde, Maher Carrizo amplió la diferencia con un impecable tiro libre al ángulo derecho, dejando sin chances a Franco Petroli y desatando la euforia del banco visitante. Ese segundo golpe fue determinante, ya que Vélez encontró tranquilidad y supo manejar el trámite a su favor.

La intensidad de los mendocinos chocó contra la solidez defensiva de Vélez, bien parado en el fondo y con un mediocampo combativo que no dejó espacios para la generación de juego clara.

En el complemento, la historia no cambió demasiado y Godoy Cruz intentó con variantes ofensivas, sumando a Martínez Dupuy y Yáñez, aunque la falta de precisión en los metros finales lo privó de descontar.

Vélez, por su parte, apostó a los cambios para refrescar piernas y tuvo chances de aumentar con Romero, Bouzat y Santos, pero el marcador ya no se movería.

Altamira encara Altamira encara ante la marca de un defensor de Vélez. El Tomba no encuentra la fórmula y se complica. Claudio Gutiérrez /MDZ

Con este triunfo, Vélez se llevó tres puntos importantes de Mendoza, dejando una imagen convincente de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores, quedando en lo más alto de la tabla de la Zona B.

Godoy Cruz, en cambio, se fue preocupado por la falta de eficacia y por errores puntuales que terminaron marcando la diferencia en el resultado, sumado a que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y en el certamen nacional sigue sin ganar con tres unidades en el fondo de la tabla, producto de tres empates.

