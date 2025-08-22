Con un penal muy polémico, Tigre le empató agónicamente a Independiente Rivadavia en Victoria
La Lepra le ganaba bien 1-0 a Tigre, pero el árbitro Lobo Medina sancionó un penal muy dudoso en favor del local e Independiente Rivadavia perdió dos puntos.
Independiente Rivadavia empató 1-1 frente a Tigre por la sexta fecha del Torneo Clausura en un final muy polémico en el Estadio José Dellagiovanna. De esta manera, el Azul sigue sin poder cortar la mala racha: alcanzó el cuarto partido sin triunfos y no pudo entrar a la zona de Copa Sudamericana.
El Matador tomó la iniciativa desde el arranque, mientras que Independiente tuvo dificultades para generar juego, hasta que a los 25 minutos parecía abrir el marcador gracias a un error del arquero local. Tras un rebote en la puerta del área, Luciano Gómez remató de aire, y la pelota se le escurrió a Felipe Zenobio entre las piernas.
Sin embargo, tras la revisión del VAR, Lobo Medina anuló el gol por una mano de Leonard Costa en el inicio de la jugada.
El gol anulado a Independiente Rivadavia ante Tigre
Cerca del final del primer tiempo, a los 42 minutos, Tigre tuvo la chance más clara con un cabezazo de Tomás Cardona que Ezequiel Centurión resolvió de manera espectacular. El Matador siguió intentando con juego aéreo, pero le faltó precisión, y así ambos equipos se fueron al descanso empatados 0-0.
En el segundo tiempo, el ritmo del partido bajó respecto a la primera mitad y las emociones tardaron en aparecer. Recién a los 25 minutos, Maximiliano Amarfil aprovechó un rebote y con un potente derechazo sentenció a Zenobio, poniendo el 1-0 a favor de Independiente Rivadavia. Al igual que en el primer tiempo, la jugada fue revisada por una supuesta posición adelantada de Costa, pero esta vez el gol fue bien convalidado.
El gol de Maxi Amarfil para el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Tigre
En el sexto minuto de descuento, Jabes Saralegui desbordó por derecha, pisó el área y cayó tras un casi imperceptible contacto de Thomas Ortega. La jugada dejó muchísimas dudas, pero tras la revisión en el VAR (Nazareno Arasa) el árbitro sancionó penal para Tigre.
Braian Martínez tomó la responsabilidad y, con un toque sutil, selló el empate para el equipo de Diego Dabove.
"Chaco" Martínez marcó el empate para Tigre en la última del partido
En la próxima fecha, Independiente Rivadavia será local de Argentinos Juniors el sábado 30 a las 17 en el Bautista Gargantini.