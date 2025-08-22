Con un penal muy polémico, Tigre le empató agónicamente a Independiente Rivadavia en Victoria

La Lepra le ganaba bien 1-0 a Tigre, pero el árbitro Lobo Medina sancionó un penal muy dudoso en favor del local e Independiente Rivadavia perdió dos puntos.

El paraguayo Alfio Oviedo, delantero de Tigre, cubre el balón ante la pegajosa marca de Sheyko Studer. defensor leproso.

Independiente Rivadavia empató 1-1 frente a Tigre por la sexta fecha del Torneo Clausura en un final muy polémico en el Estadio José Dellagiovanna. De esta manera, el Azul sigue sin poder cortar la mala racha: alcanzó el cuarto partido sin triunfos y no pudo entrar a la zona de Copa Sudamericana.

El Matador tomó la iniciativa desde el arranque, mientras que Independiente tuvo dificultades para generar juego, hasta que a los 25 minutos parecía abrir el marcador gracias a un error del arquero local. Tras un rebote en la puerta del área, Luciano Gómez remató de aire, y la pelota se le escurrió a Felipe Zenobio entre las piernas.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, Lobo Medina anuló el gol por una mano de Leonard Costa en el inicio de la jugada.

Cerca del final del primer tiempo, a los 42 minutos, Tigre tuvo la chance más clara con un cabezazo de Tomás Cardona que Ezequiel Centurión resolvió de manera espectacular. El Matador siguió intentando con juego aéreo, pero le faltó precisión, y así ambos equipos se fueron al descanso empatados 0-0.

En el segundo tiempo, el ritmo del partido bajó respecto a la primera mitad y las emociones tardaron en aparecer. Recién a los 25 minutos, Maximiliano Amarfil aprovechó un rebote y con un potente derechazo sentenció a Zenobio, poniendo el 1-0 a favor de Independiente Rivadavia. Al igual que en el primer tiempo, la jugada fue revisada por una supuesta posición adelantada de Costa, pero esta vez el gol fue bien convalidado.