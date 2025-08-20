El conmovedor gesto de un jugador de Independiente Rivadavia con un chico de las inferiores

El futbolista, que está a préstamo en otro club de primera división, protagonizó un emotivo momento en redes sociales.

El futbolista de Independiente Rivadavia fue una pieza de recambio constante durante la temporada 2024.

El libro de experiencias de vida, anécdotas y vivencias que atraviesan miles de chicos y chicas que forman parte de las divisiones inferiores de un club de fútbol, escribió una nueva página que en este caso tuvo como autor a un jugador de Independiente Rivadavia.

Se trata del mediocampista Gonzalo Ríos, actualmente jugador de Banfield pero cuyo pase pertenece a la Lepra, quien en las últimas horas protagonizó un emotivo momento con un joven futbolista de las inferiores del Taladro.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.51.48 AM El mediocampista ofensivo que llegó procedente de Audax Italiano de Chile disputó 18 partidos y anotó un gol en el CSIR. Ríos, de 26 años, llegó al club mendocino a fines de 2023 y formó parte del plantel que disputó el primer torneo de primera división. Sin embargo, ante la falta de continuidad, decidió a comienzos de este año emigrar y hoy es titular indiscutido del equipo que conduce Pedro Troglio.

El conmovedor gesto de un jugador de Independiente Rivadavia El futbolista oriundo de Florida, Buenos Aires, se metió en los corazones del Club Atlético Banfield luego de protagonizar un noble y sincero gesto con un joven mediocampista de 17 años, del que no trascendió su identidad por pedido de la institución, más allá del nombre que aparece en su cuenta de Instagram: Nacho.

El joven realizó una publicación en donde expresó sus sensaciones por un presente que no es el mejor: “Me pone mal que en 14 años de los 17 que tengo, jamás tiraste una mi favor. La estoy peleando desde que tengo memoria solamente porque amo este deporte”