Paro en el fútbol argentino: cómo afecta a los clubes mendocinos y por qué puede ser positivo

La ratificación del cese de actividades de todas las categorías del fútbol argentino , tras la reunión de este martes del Comité Ejecutivo de AFA , llevó a los clubes de la Liga Profesional y de la Primera Nacional a tener que modificar la planificación, pero también a contar con algo más de tiempo de trabajo en épocas donde el calendario apremia.

En el caso de la Primera División , la actividad se retomará recién el próximo martes, con el inicio de la décima fecha, mientras que, en el caso de la máxima categoría de ascenso, el torneo se reanudará recién el viernes 13, con el comienzo de la cuarta jornada.

Por ese motivo, los clubes mendocinos tomaron este parate desde diferentes perspectivas debido a que, por un lado, no contarán con el ingreso de la recaudación de aquellos que equipos que jugaban esta fecha como locales, pero a su vez podrán reagrupar fichas, recuperar jugadores lesionados y hasta seguir mejorando la parte física y futbolística de cara a lo que viene.

Los presidentes de los clubes del fútbol argentino mantuvieron su postura y ratificaron el cese de actividades.

Después de enfrentar de forma consecutiva a Independiente , Racing y River , en donde el equipo de Alfredo Berti estuvo a la altura de las circunstancias, el parate le permitirá no sólo frenar la pelota, sino también tomar aire de cara a una segunda parte del semestre en donde la Lepra tendrá que jugar triple competencia.

Además, recuperará algunos jugadores que acarrean problemas físicos, como Alex Arce , Tomás Bottari , Victorio Ramis y Luis Sequeira . El próximo compromiso del líder de la zona B del torneo Apertura será ante Barracas Central , el miércoles 11 desde las 22 en el Bautista Gargantini .

Si bien le frenó la buena racha, el paro le permitirá a la Lepra reagruparse y recuperar soldados.

Gimnasia, con el envión de La Bombonera

Sin dudas que el empate conseguido ante Boca significó un envión anímico que el Lobo intentará aprovechar para afrontar la segunda parte del torneo. Pero más allá que el equipo de Ariel Broggi jugó de igual a igual la mayoría de sus partidos, el objetivo de este parate será ponerse a punto para volver a ganar y seguir alejándose de la zona roja del descenso.

Gimnasia vs Boca Para el Lobo será momento de ajustar detalles para seguir sumando en su lucha por la permanencia. Fotobaires

El Mensana, que tenía que jugar este jueves ante Defensa y Justicia, ahora contará con diez días para prepararse para el partido ante Deportivo Riestra, que se disputará el jueves 12 a las 17 en el Bajo Flores. El cuerpo técnico también aprovechará este período para recuperar a varios jugadores lesionados, como César Rigamonti, Nicolás Linares y Nicolás Romano.

Godoy Cruz y un parate para bajar la espuma

En el caso de los clubes de la Primera Nacional, contarán con más días de trabajo ya que la actividad recién se reanudará el otro fin de semana. Y para el Tomba, será un breve pero provechoso período que permitirá, entre otras cosas, bajar la efervescencia e intentar cambiar el rumbo del equipo.

hinchas godoy cruz 326432 Tras el empate del domingo, los hinchas del Tomba dijeron basta. Será momento ahora de reflexión. Captura

Mariano Toedtli, quien continuará en su cargo de DT, tendrá dos semanas enteras para intentar torcer la historia para que su equipo vuelva a ganar después de seis meses y que logre romper la mala racha en el Gambarte, ya que jugará nuevamente en calidad de local, frente a Ferro el sábado 14 desde las 18, en una Bodega que volverá a ser un cabildo abierto.

Deportivo Maipú descansa en los laureles

Por último, el equipo que dirige Alexis Matteo aguardará este paro de actividades con buenas sensaciones después de un inicio de temporada en donde logró ganar en casa y sumar como visitante y en escenarios sumamente complejos.

El once titular del Deportivo Maipú que debutó en la Primera Nacional 2026 ante Agropecuario El Rojo tuvo un buen inicio de torneo y buscará mantenerse por la buena senda. Prensa Agropecuario

Sin embargo, no poder jugar como local (recibía a Gimnasia y Tiro el domingo), no deja de ser un duro golpe para las arcas del club, en un año que será complejo en ese sentido para muchos clubes de la categoría. Además, después de la larga travesía a Tucumán, tendrá que volver a viajar, en este caso para visitar a Atlanta el lunes 16 a las 21 por la quinta fecha.