Quiénes son los árbitros que más "ayudaron" y más "perjudicaron" a los clubes mendocinos en estos 25 años

Un informe arrojó un listado de árbitros con los que más partidos ganaron y perdieron todos los clubes del fútbol argentino, incluidos los mendocinos.

El fútbol argentino atraviesa un momento de suma complejidad, no sólo por los hechos de público conocimiento vinculados a la justicia, sino también por las diferentes situaciones que se vivieron durante los últimos años, principalmente por la indeseada participación de los árbitros en el desarrollo de muchos de los partidos de cada una de las categorías.

El sitio Fútbol 360 publicó un relevamiento que refleja el rendimiento de cada uno de los clubes del fútbol argentino en relación a los arbitrajes durante los últimos 25 años. Se tomaron en cuenta todos los encuentros de ligas y copas nacionales desde 2002 y árbitros que hayan dirigido al menos diez veces o más al equipo en cuestión.

Daniel Gimenez amonestando a Schiavi Foto: NA El Sargento Giménez, el árbitro con el que más puntos sumó Boca durante los últimos 25 años. NA Por ejemplo, en el caso de Boca y River, los árbitros con los que más partidos ganaron son Daniel Giménez y Ariel Penel, respectivamente, mientras que con los jueces que más partidos perdieron son Néstor Pittana y Fernando Echenique.

Los árbitros que más “ayudaron” y más “perjudicaron” a los clubes mendocinos En el caso de los clubes mendocinos, figuran en el listado Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú, que fueron las instituciones que más participaciones tuvieron en las categorías más importantes durante el tiempo mencionado.