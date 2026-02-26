Se viene el Federal A: la sustancial ventaja que tendrán los clubes mendocinos con los demás equipos

A menos de un mes del inicio del torneo, los representantes del fútbol mendocino en el Federal A sacan cuentas y respiran por un aspecto fundamental.

Los clubes del fútbol mendocino que participarán de la próxima edición del torneo Federal A cuentan las horas para volver a competir de forma oficial después de más de seis meses en algunos casos. Y luego de conocerse las zonas del nuevo campeonato, las instituciones locales contarán con una sustancial ventaja en relación a sus rivales.

En el caso de Fundación Amigos por el Deporte, el equipo maipucino compitió hasta hace apenas dos semanas con el ascenso del torneo Regional Amateur, pero la situación de Huracán Las Heras y San Martín es muy diferente, ya que no compiten de forma oficial desde hace casi medio año. El próximo lunes se realizará el sorteo del certamen, que comenzará el 22 de marzo.

FADEP Fundación Amigos por el Deporte tendrá su debut absoluto en la categoría. El último partido del Globo fue el 14 de septiembre de 2025, cuando empató ante Juventud Unida de San Luis por 1 a 1, por la última fecha de la segunda ronda. Por su parte, la última vez del León fue el 12 de octubre, en el empate también 1 a 1 ante Sarmiento de La Banda por la primera fase de playoffs.

La sustancial ventaja que tendrán los clubes mendocinos del Federal A De cara al inicio del nuevo certamen, el Consejo Federal de AFA dio a conocer esta semana las cuatro zonas que compondrán la categoría durante esta temporada. Los mendocinos integrarán el grupo 3, junto con clubes de San Luis, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro, y de entrada contarán con un aspecto que suele marcar alguna ventaja durante el desarrollo de la competencia.

Huracan Las Heras Con Sergio Toti Arias a la cabeza, Huracán Las Heras también se prepara para la competencia. Prensa Huracán Las Heras Huracán, San Martín y FADEP son tres de los cuatro clubes de la zona que menos kilómetros recorrerán en la primera fase del torneo. Y en un torneo en donde cada ítem puede generar una diferencia con respecto a los rivales, no deja de ser una buena noticia, no sólo desde el punto de vista futbolístico sino también desde lo económico.