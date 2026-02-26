River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo como DT: hora y TV

River Plate recibirá este jueves a Banfield por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura , en un partido que marcará el cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico del conjunto millonario.

El duelo se disputará desde las 19:30 en el estadio Monumental, con transmisión de TNT Sports Premium. El árbitro será Hernán Mastrángelo, mientras que Ariel Penel estará a cargo del VAR.

La despedida del entrenador se produce en un contexto complejo para el equipo , que no logra encontrar regularidad en el campeonato y llega golpeado en lo futbolístico.

River atraviesa una racha negativa que condicionó el cierre del ciclo. El equipo acumula tres derrotas consecutivas en el torneo y lleva cuatro partidos sin ganar, ya que previamente había empatado ante Rosario Central.

La derrota de River Plate frente a Vélez aceleró la salida de Marcelo Gallardo.

Esa seguidilla lo dejó en el décimo puesto de la Zona B, con apenas siete puntos y fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

En ese escenario, Gallardo decidió dar un paso al costado y confirmó que este partido será el último al frente del equipo.

La despedida de Marcelo Gallardo como DT de River La despedida de Marcelo Gallardo como DT de River. Prensa River Plate

Durante el encuentro se espera un clima particular en el Monumental, con posibles muestras de descontento hacia el presente del plantel y la dirigencia, pero también con reconocimiento hacia el entrenador más exitoso en la historia del club.

Banfield llega en alza y busca aprovechar el momento

Del otro lado estará Banfield, que llega con mejores sensaciones tras su última presentación. El equipo viene de una contundente victoria por 3-0 frente a Newell's. Ese resultado le permitió escalar hasta la octava posición en la Zona B, también con siete unidades, y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio intentará aprovechar el momento de su rival para sumar en un escenario exigente.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Santiago Lencina, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.