Qué dijo Hernán Crespo sobre la chance de ser DT de River tras la salida de Gallardo
Hernán Crespo rompió el silencio y habló por primera vez sobre la posibilidad de reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate.
Tras el anuncio de Marcelo Gallardo de dejar su cargo en River Plate, comenzó la danza de nombres para sucederlo y uno de los apuntados es Hernán Crespo. El actual entrenador de Sao Paulo FC rompió el silencio y habló sobre esa posibilidad.
En la previa al partido frente a Coritiba, al DT le consultaron si había existido algún contacto formal desde Núñez. Sin rodeos, respondió: “Todo el mundo sabe mi historia con River. Es un gigante a nivel mundial y es un elogio que se me mencione. Estoy trabajando y enfocado en Sao Paulo”.
Más allá de esa aclaración, Crespo no ocultó su vínculo emocional con el club donde surgió como futbolista. En declaraciones anteriores ya había expresado su deseo de regresar algún día: "Sería hermoso volver a representar a River y poder caminar por los pasillos del Monumental, entrar a ese vestuario local que tantas satisfacciones me dio…", aunque también remarcó que debía "hacer los méritos suficientes” para que los dirigentes lo consideren.
Mientras tanto, River analiza alternativas. El nombre de Eduardo Coudet también aparece entre los principales candidatos, aunque la dirigencia también evalúa diferentes perfiles para iniciar una nueva etapa tras el ciclo de Gallardo.
Crespo, por su parte, tiene contrato vigente en Brasil y viene de un recorrido con títulos en su carrera como entrenador, incluyendo la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, además de experiencias en Medio Oriente y en el fútbol brasileño.