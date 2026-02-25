El crudo mensaje de Tevez tras la salida de Gallardo que refleja la presión de dirigir en Argentina: "Es una silla eléctrica"

Carlos Tevez, DT de Talleres, se refirió al final del ciclo del Muñeco en River y a la fragilidad permanente que viven los técnicos en el fútbol argentino.

Como DT de Rosario Central, Carlos Tevez fue el DT que "despidió" a Gallardo en su último partido en el primer ciclo del Muñeco en River. Y hace poco se los vio jugando al pádel juntos.

La salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate sacudió al fútbol argentino y generó múltiples reacciones. Una de las más resonantes fue la de Carlos Tevez, actual DT de Talleres de Córdoba, quien analizó el contexto que atraviesan los entrenadores y le dedicó un mensaje al Muñeco.

“Marcelo para la institución es un grande. La verdad que esta profesión es una silla eléctrica, y más en Argentina”, expresó el Apache, aludiendo a la presión constante que implica dirigir en el país. Sus palabras reflejaron la inestabilidad que se vive en los bancos de suplentes del torneo local.

Tevez profundizó su mirada con un ejemplo claro del presente del fútbol argentino. “Cada partido te jugás el puesto. Van seis o siete fechas y ya hay tres o cuatro entrenadores que se van, entonces tenés que estar siempre alerta y siempre buscando lo mejor”, señaló.

Además, dejó un mensaje personal para Gallardo tras su decisión de dar un paso al costado. "Lo mejor para Marcelo en lo que viene. Eso te hace humano a todos los que seguimos atrás, que sabés que perdés dos o tres partidos y se hace difícil mantenerlo", agregó.