El crudo mensaje de Tevez tras la salida de Gallardo que refleja la presión de dirigir en Argentina: "Es una silla eléctrica"
Carlos Tevez, DT de Talleres, se refirió al final del ciclo del Muñeco en River y a la fragilidad permanente que viven los técnicos en el fútbol argentino.
La salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate sacudió al fútbol argentino y generó múltiples reacciones. Una de las más resonantes fue la de Carlos Tevez, actual DT de Talleres de Córdoba, quien analizó el contexto que atraviesan los entrenadores y le dedicó un mensaje al Muñeco.
“Marcelo para la institución es un grande. La verdad que esta profesión es una silla eléctrica, y más en Argentina”, expresó el Apache, aludiendo a la presión constante que implica dirigir en el país. Sus palabras reflejaron la inestabilidad que se vive en los bancos de suplentes del torneo local.
Tevez profundizó su mirada con un ejemplo claro del presente del fútbol argentino. “Cada partido te jugás el puesto. Van seis o siete fechas y ya hay tres o cuatro entrenadores que se van, entonces tenés que estar siempre alerta y siempre buscando lo mejor”, señaló.
El crudo análisis de Carlos Tevez tras el portazo de Gallardo en River
Además, dejó un mensaje personal para Gallardo tras su decisión de dar un paso al costado. “Lo mejor para Marcelo en lo que viene. Eso te hace humano a todos los que seguimos atrás, que sabés que perdés dos o tres partidos y se hace difícil mantenerlo”, agregó.
En noviembre del año pasado, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez fueron vistos jugando juntos al pádel, algo que parecía que nunca iba a suceder, ya que ambos entrenadores tienen una directa relación con River y Boca, pero eso no les impidió jugar en el mismo equipo. Justamente Carlos Tevez era el DT de Rosario Central cuando el Canalla venció a River 2-1 en el Monumental en la despedida del primer ciclo del Muñeco en River.