Expectativa por la conferencia de Chacho Coudet en Alavés en medio de los rumores con River

Eduardo Coudet hablará antes del partido del viernes frente a Levante y hay atención total sobre lo que pueda decir acerca de su futuro.

El Chacho hablará este jueves y es casi seguro que le preguntarán por el interés concreto de River para suceder a Gallardo.

Mientras River busca entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo, todas las miradas apuntan a Eduardo Coudet, actual técnico de Deportivo Alavés. El Chacho brindará este jueves una conferencia de prensa obligatoria por La Liga en la previa al duelo del viernes frente a Levante UD, y existe gran expectativa por si se referirá a su posible llegada a Núñez.

El entrenador hablará por primera vez desde que su nombre comenzó a sonar con fuerza como candidato a suceder al Muñeco. La comparecencia será por la mañana en Vitoria y luego dirigirá el entrenamiento en el predio de Mendizorroza, en la antesala de un partido clave para el Alavés.

Más allá de la obligación protocolar, la incógnita es si Coudet confirmará, negará o evitará cualquier referencia a River. Lo más probable es que intente enfocarse en el compromiso inmediato, aunque tanto en España como en Argentina esperan alguna señal sobre su futuro.

El contexto deportivo tampoco es menor: el Alavés enfrentará a un rival directo por la permanencia, lo que aumenta la tensión del momento. Sin embargo, la situación contractual del técnico y el interés del club argentino convierten a la conferencia en un foco informativo de primer orden.