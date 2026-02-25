Tras la salida de Gallardo, la contundente primera decisión que tendrá que tomar el próximo DT de River

La dirigencia de River busca al reemplazante de Marcelo Gallardo y sabe que cuando asuma tendrá que tomar una decisión fuerte.

La salida de Marcelo Gallardo marca un cambio de era en River. Como ya ocurrió en 2022, y más allá del traspié en este segundo ciclo, cada vez que el entrenador más ganador de la historia del club deja su cargo se impone un inevitable reseteo. En ese escenario, quien aparece como principal candidato para sucederlo, tras un acuerdo de palabra, es Eduardo Coudet, y una de las primeras decisiones que deberá tomar pasa por definir si utiliza los dos cupos extraordinarios disponibles para incorporar refuerzos.

Aunque el mercado de pases en Argentina ya cerró, el Millonario dispone de dos plazas especiales por situaciones independientes entre sí, con plazos concretos para ejecutarlas. Un detalle no menor para el nuevo entrenador, que heredará un plantel armado por el propio Gallardo y deberá evaluar si necesita retoques inmediatos en un equipo que viene a la deriva.

Eduardo Chacho Coudet El Chacho Coudet pica en punta para reemplazar a Gallardo en River. EFE Durante su gestión, el Muñeco fue claro al sostener que no era partidario de “traer por traer”, incluso cuando arreciaban las críticas por la falta de un centrodelantero. Sin embargo, el contexto podría modificarse con la llegada de un nuevo DT, cuyo criterio marcará el rumbo en un momento delicado.

El próximo DT de River Plate tendrá que decidir si sale al mercado de pases o no Uno de los cupos se activó a raíz de la grave lesión de Juan Portillo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará entre siete y ocho meses fuera de las canchas. El reglamento de la AFA habilita en estos casos la posibilidad de incorporar un reemplazo, con un plazo de 10 días para inscribirlo una vez aprobado el pedido, lo que obliga al club a moverse con rapidez.

Juan Carlos Portillo lesión Juan Carlos Portillo se rompió los ligamentos cruzados y estará entre 8 y 10 meses out de las canchas. Fotobaires La segunda alternativa surge por la reciente salida de Matías Galarza Fonda, cedido al Atlanta United. Al tratarse de una transferencia al exterior, River cuenta con tiempo hasta el 10 de marzo para sumar un refuerzo en su lugar.