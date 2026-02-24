El importante club que sueña con Marcelo Gallardo tras haber anunciado su salida de River

A 24 horas de renunciar a su cargo, Marcelo Gallardo tiene a su primer pretendiente: están dispuestos a hacer un esfuerzo económico para contratarlo.

El portazo todavía retumba en Núñez. Marcelo Gallardo dijo basta en River y, aunque la salida se veía venir por el flojo presente del equipo, el impacto fue igual de fuerte. Mientras tanto, el nombre del Muñeco ya empezó a sonar lejos del Monumental.

A menos de 24 horas de haber anunciado su ida del Millonario, desde Brasil, más precisamente el medio GeGlobo, instalaron con fuerza que Vasco da Gama lo tiene en la mira para ocupar el lugar que dejó vacante Fernando Diniz. El técnico campeón de la Libertadores 2023 con Fluminense fue despedido y en Río de Janeiro están dispuestos a dar el golpe sobre la mesa.

Vasco da Gama, el primer equipo interesado en Marcelo Gallardo: ¿hay chances? En ese sentido, Gallardo aparece entre las principales opciones que se barajan para el puesto de DT, pero no es el único: también están Artur Jorge, quien viene de conquistar la Libertadores 2024 con Botafogo, y Renato Gaúcho, con último paso por el Flu. En todos los casos, se trata de técnicos con contratos altos, pero en Vasco entienden que es el momento de apostar fuerte y harían el esfuerzo.

Ahora bien, ¿hay chances reales? En Brasil reconocen que no será fácil. Después de cerrar un ciclo tan largo y desgastante en River, el Muñeco podría optar por tomarse un respiro antes de volver al ruedo. Por ahora es un interés concreto y no pasa de eso.