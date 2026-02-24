La tajante reacción en Alavés ante el interés de River por llevarse al Chacho Coudet mientras pelea por no descender

El interés de River por Eduardo Coudet encendió las alarmas en Deportivo Alavés, que teme perder a su entrenador en un momento clave de la temporada.

Eduardo Chacho Coudet es el candidato número 1 para dirigir a River pero tiene contrato con Alavés.

El interés de River Plate por contratar a Eduardo Coudet encendió las alarmas en el Deportivo Alavés, que atraviesa un momento delicado en La Liga y pelea por mantener la categoría. La noticia llegó rápidamente a Vitoria-Gasteiz, donde el entrenador se convirtió en una pieza clave desde su llegada.

En el club vasco valoran especialmente haber conseguido la permanencia la temporada pasada y su liderazgo cotidiano, aun cuando el equipo está a pocos puntos del descenso y arrastra varios partidos sin ganar. Por eso, la dirigencia pretende retenerlo hasta el final de su contrato, que vence el 30 de junio, aunque reconocen que la tentación de dirigir al Millonario podría cambiar el escenario.

En España crece la preocupación por el interés de River en Coudet. La repercusión fue inmediata en los medios vascos, donde el posible interés de River por Coudet copó portadas y desplazó otras noticias deportivas. Con títulos como "River Plate tienta a Coudet", "River toca la puerta de Coudet" o "El Alavés confía en retener a su DT", la prensa reflejó la preocupación que se vive en Deportivo Alavés ante la chance de perder a su entrenador en pleno tramo decisivo de la temporada.

Desde Alavés aseguran que cualquier club que quiera llevárselo deberá negociar directamente, ya que no existe cláusula de rescisión en su contrato. La institución descarta, por ahora, una salida inmediata, pero admite que hubo contactos preliminares y espera saber si llegará una oferta formal desde Núñez.