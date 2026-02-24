Rumor bomba y especulaciones: ¿Gallardo renunció por algo que pasó en el vestuario de River durante el entretiempo?

La derrota ante Vélez fue el detonante visible para la partida de Gallardo, pero crecen las versiones de un conflicto interno que habría marcado el final.

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate sigue generando conmoción y, en las últimas horas, tomó fuerza un rumor que apunta a un episodio ocurrido en el vestuario durante el entretiempo del partido ante Vélez Sarsfield. La derrota 1-0 en Liniers fue el golpe definitivo para un segundo ciclo muy lejos del primero.

Tras ese encuentro, el entrenador suspendió la conferencia de prensa y se tomó horas para reflexionar antes de confirmar su salida. La decisión sorprendió porque días antes, luego del ajustado triunfo 1-0 frente a Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, había descartado la posibilidad de renunciar.

Qué se dijo del vestuario de River tras la derrota con Vélez y la renuncia de Gallardo En ese contexto, la periodista Alina Moine aseguró en ESPN: “Acá pasó algo más que lo futbolístico. Gallardo no va a contradecirse de Ciudad de Bolívar a Vélez. Algo pasó en Liniers y no es solo que perdió”. Sus palabras reforzaron la idea de un episodio interno durante esa noche.

También se expresó el exjugador y actual panelista Mariano Juan, excompañero del DT en sus inicios en Primera, quien señaló: “Yo creo que el domingo algo pasó que a Gallardo lo hizo cambiar de opinión porque Marcelo es un muchacho de convicciones firmes, y esto lo digo sin información, porque mucha gente se piensa que hablé con él y no es así”.

Los detalles de lo que ocurrió en el entretiempo Qué pasó entre Gallardo y el plantel de River en el entretiempo vs Vélez Qué pasó entre Gallardo y el plantel de River en el entretiempo vs Vélez. ESPN Por su parte, también en F12 este mediodía, el periodista Leo Gabes aportó una versión más específica: “El domingo pasó algo, ¿y sabés cuándo pasó? En el entretiempo del partido. ¿A ustedes les parece normal que el arquero haya salido en el entretiempo? Pasó algo entre los jugadores grandes y los pibes. Tengo entendido que la charla en el entretiempo fue una charla muy dura y apuntó a los referentes, que se enojaron porque quedaron expuestos por parte del entrenador”. Más allá de que se habría resentido de su lesión, la salida de Franco Armani en el descanso alimentó aún más las especulaciones.