El curioso apodo que recibió el Alpine de Colapinto y Gasly: qué significa

La Fórmula 1 2026 empieza a tomar forma tras los test de pretemporada, y Alpine aparece como uno de los equipos que más atención genera en el paddock. Con un monoplaza renovado y una nueva unidad de potencia, la escudería dio señales claras de evolución.

En ese contexto, el A526 no solo llamó la atención por su rendimiento en pista, sino también por cómo empezó a ser identificado puertas adentro del ambiente. Ingenieros, analistas y medios especializados coinciden en que el salto del equipo francés es uno de los más notorios respecto al (pésimo) año anterior.

Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como dupla titular, Alpine se perfila como protagonista del medio , con posibilidades concretas de meterse en la pelea por los puntos de forma regular en el inicio del campeonato.

Según un análisis del sitio italiano Automoto, el equipo incluso fue ubicado en la sexta posición tras las pruebas, justo por detrás de Haas, en una parrilla que muestra claras diferencias entre grupos.

En ese mismo informe surge el curioso sobrenombre que empezó a circular en el paddock: “pequeño Mercedes” o “mini Mercedes”. Lejos de estar vinculado a una copia técnica, el apodo responde a otros factores.

“Que Alpine ha dado un salto cualitativo significativo respecto a 2025 es evidente, al igual que la principal razón de este progreso. La adopción del motor Mercedes de alto rendimiento supone una mejora sustancial respecto a las dificultades encontradas en el pasado con el que era, con diferencia, el motor menos efectivo de la parrilla: el motor Renault. Algunos incluso han calificado al A526 de "pequeño Mercedes", no por las soluciones técnicas, sino por la contribución del motor”.

La comparación, entonces, se centra en el impacto de la nueva unidad de potencia y en la mejora general del rendimiento, más que en similitudes de diseño entre ambos autos.

franco colapinto baréin2 El Alpine A526 ya tiene apodo. www.francolapinto.com

Un salto que cambia la percepción de Alpine

El análisis también destaca que el monoplaza mostró un comportamiento más sólido que su predecesor, con una base más competitiva para afrontar la temporada. “El coche de Pierre Gasly y Franco Colapinto era decente, aunque ligeramente subvirador, y sin duda más convincente que su desastroso predecesor”.

Este progreso permite entender por qué Alpine empieza a ser visto como un equipo capaz de liderar la zona media, en línea con otras proyecciones que lo ubican en ese lugar de la parrilla.

De acuerdo al mismo informe, el orden inicial tendría a Mercedes como referencia, seguido por Ferrari y Red Bull, mientras que detrás se abre una batalla cerrada en la que Alpine quiere consolidarse.

El apodo, más allá de lo anecdótico, refleja un cambio de percepción: el equipo dejó atrás sus debilidades más marcadas y ahora aparece como una estructura en crecimiento, con herramientas para competir con mayor regularidad en la Fórmula 1 2026.