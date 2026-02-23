El análisis de la Fórmula 1 que sorprende y deja a Alpine entre los grandes "ganadores" de la pretemporada

Después de un 2025 complicado, en el que el equipo terminó en el fondo del campeonato, la escudería francesa apostó fuerte al nuevo reglamento técnico y a un cambio de rumbo que comienza a mostrar resultados concretos.

Las primeras sensaciones tras las pruebas indican que Alpine logró un avance significativo, tanto en confiabilidad como en rendimiento, lo que lo posiciona como uno de los equipos que más evolucionaron en comparación con la temporada pasada.

Según el análisis “5 ganadores y 3 perdedores de la segunda prueba de pretemporada en Baréin”, del periodista Lawrence Barretto para el sitio oficial de la Fórmula 1 , el equipo francés aparece como uno de los grandes ganadores del test.

Alpine fue destacado como uno de los equipos que más creció tras los ensayos de pretemporada en Baréin.

El informe destaca que Alpine fue uno de los equipos que más creció en relación con 2025 , pasando de ocupar los últimos puestos a posicionarse en la zona alta del pelotón medio.

Este progreso se explica, en gran parte, por la decisión estratégica de enfocarse de manera anticipada en el desarrollo del auto 2026, algo que también hicieron otras escuderías como Ferrari, pero que en el caso del equipo francés tuvo un impacto especialmente visible.

Con una base técnica más sólida y una mejor interpretación del reglamento, Alpine parece haber encontrado un punto de partida competitivo para encarar la temporada.

Confiabilidad y consistencia, las claves del progreso

Uno de los aspectos más valorados en el análisis es la confiabilidad del monoplaza. Alpine logró completar más de 1000 vueltas entre el shakedown, las pruebas iniciales y los test en Baréin, un indicador clave en esta etapa.

Además, el equipo mostró un rendimiento consistente en pista, con tandas que dejaron buenas sensaciones y un comportamiento estable en distintas condiciones.

La vuelta de Franco Colapinto en los test de Baréin X @FoxSportsArg

El uso de la unidad de potencia de Mercedes también aparece como un factor determinante para explicar el salto de calidad, aportando mayor solidez al conjunto.

Mercedes, Ferrari y el contexto competitivo

Más allá del caso de Alpine, el análisis también ubica a Mercedes como uno de los grandes candidatos, pese a no haber mostrado todo su potencial en los tiempos finales.

En tanto, Ferrari confirmó su evolución con innovaciones técnicas y un rendimiento sólido tanto en tandas cortas como largas, lo que lo mantiene en la pelea por podios.

Estos movimientos en la parte alta del pelotón ayudan a dimensionar el avance de Alpine, que ahora aparece mejor posicionado para competir en la zona media alta.

Aston Martin y Williams, entre las dudas

En el otro extremo, el informe señala a Aston Martin como uno de los grandes perdedores de la pretemporada, afectado por problemas de fiabilidad que limitaron su rodaje.

También Williams dejó dudas en cuanto a rendimiento, pese a haber sumado una buena cantidad de vueltas, sin lograr tiempos competitivos.

Este contraste refuerza la percepción de que Alpine aprovechó mejor la pretemporada y llega con mejores perspectivas relativas.

alpine La Fórmula 1 destacó el trabajo de Alpine durante la pretemporada y hay grandes expectativas. Instagram @alpinef1team

Un punto de partida que invita a ilusionarse

Si bien los resultados de los test no siempre reflejan el orden real de la parrilla, las señales que dejó Alpine son claras: el equipo cuenta con una base sólida y margen de desarrollo.

La escudería francesa parece haber dejado atrás su peor versión y ahora apunta a consolidarse como protagonista en la zona media, con aspiraciones de acercarse a los equipos de punta.

Con este panorama, el inicio de la temporada en Australia será la primera gran prueba para confirmar si el salto observado en Baréin puede traducirse en resultados concretos en pista.