Fórmula 1 2026: los horarios del GP de Australia y el calendario completo de la temporada

La cuenta regresiva comenzó: la temporada 2026 de la Fórmula 1 dará inicio con el tradicional Gran Premio de Australia , que se disputará entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne. El campeonato contará con 24 fechas y se extenderá hasta el 4 de diciembre, con cierre en Abu Dhabi.

Entre las novedades se destaca la incorporación del Gran Premio de Madrid —aún sujeto a homologación— y la reprogramación de Baréin y Arabia Saudita para abril debido al Ramadán. Además, el calendario incluirá seis fines de semana con formato sprint.

Los derechos de transmisión en Latinoamérica estarán en manos de Disney+, que ofrecerá la cobertura completa del campeonato a través de su Plan Premium, con todas las sesiones: prácticas, clasificación y carrera.

A su vez, Fox Sports anunció que contará con la transmisión de una selección de Grandes Premios a lo largo de la temporada, ampliando las opciones para seguir la competencia.

El inicio del campeonato tendrá actividad desde el jueves por la noche en horario argentino , debido a la diferencia horaria con Oceanía. El cronograma será:

Jueves 5 de marzo

Práctica 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica 2: 02:00

Práctica 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01:00

Un calendario extenso y con novedades

El calendario 2026 mantendrá su estructura global con 24 Grandes Premios distribuidos en distintos continentes. La temporada comenzará en Australia y continuará en Asia, antes de trasladarse a Medio Oriente.

El tramo europeo iniciará en junio con Mónaco y finalizará con la nueva cita en Madrid. Luego, la competencia se trasladará a América y cerrará en Medio Oriente.

calendario 2026 f1 El calendario 2026 de la Fórmula 1. X @F1

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

El cronograma oficial (horarios de Argentina) es el siguiente:

Australia (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00

China (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00

Japón (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00

Bahréin (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00

Arabia Saudita (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00

Miami – 01-03 MAY – 17:00

Canadá (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00

Mónaco – 05-07 JUN – 10:00

España (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00

Austria (Spielberg) – 26-28 JUN – 10:00

Gran Bretaña (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00

Bélgica (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00

Hungría (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00

Países Bajos (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00

Italia (Monza) – 04-06 SEP – 10:00

España (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00

Azerbaiyán (Bakú) – 25-27 SEP – 08:00

Singapur – 09-11 OCT – 09:00

Estados Unidos (Austin) – 23-25 OCT – 17:00

México (Ciudad de México) – 30 OCT-01 NOV – 17:00

Brasil (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00

Las Vegas – 19-21 NOV – 01:00

Qatar (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00

Abu Dhabi (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00

*Sujeto a homologación de la FIA.