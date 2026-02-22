Fórmula 1 2026: los horarios del GP de Australia y el calendario completo de la temporada
La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza en Melbourne: contará con 24 Grandes Premios, seis carreras sprint y una nueva cita en Madrid.
La cuenta regresiva comenzó: la temporada 2026 de la Fórmula 1 dará inicio con el tradicional Gran Premio de Australia, que se disputará entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne. El campeonato contará con 24 fechas y se extenderá hasta el 4 de diciembre, con cierre en Abu Dhabi.
Entre las novedades se destaca la incorporación del Gran Premio de Madrid —aún sujeto a homologación— y la reprogramación de Baréin y Arabia Saudita para abril debido al Ramadán. Además, el calendario incluirá seis fines de semana con formato sprint.
Te Podría Interesar
Dónde ver la Fórmula 1 2026 en vivo
Los derechos de transmisión en Latinoamérica estarán en manos de Disney+, que ofrecerá la cobertura completa del campeonato a través de su Plan Premium, con todas las sesiones: prácticas, clasificación y carrera.
A su vez, Fox Sports anunció que contará con la transmisión de una selección de Grandes Premios a lo largo de la temporada, ampliando las opciones para seguir la competencia.
Horarios del GP de Australia en Argentina
El inicio del campeonato tendrá actividad desde el jueves por la noche en horario argentino, debido a la diferencia horaria con Oceanía. El cronograma será:
Jueves 5 de marzo
- Práctica 1: 22:30
Viernes 6 de marzo
- Práctica 2: 02:00
- Práctica 3: 22:30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02:00
Domingo 8 de marzo
- Carrera: 01:00
Un calendario extenso y con novedades
El calendario 2026 mantendrá su estructura global con 24 Grandes Premios distribuidos en distintos continentes. La temporada comenzará en Australia y continuará en Asia, antes de trasladarse a Medio Oriente.
El tramo europeo iniciará en junio con Mónaco y finalizará con la nueva cita en Madrid. Luego, la competencia se trasladará a América y cerrará en Medio Oriente.
El calendario completo de la Fórmula 1 2026
El cronograma oficial (horarios de Argentina) es el siguiente:
- Australia (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00
- China (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00
- Japón (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00
- Bahréin (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00
- Arabia Saudita (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00
- Miami – 01-03 MAY – 17:00
- Canadá (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00
- Mónaco – 05-07 JUN – 10:00
- España (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00
- Austria (Spielberg) – 26-28 JUN – 10:00
- Gran Bretaña (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00
- Bélgica (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00
- Hungría (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00
- Países Bajos (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00
- Italia (Monza) – 04-06 SEP – 10:00
- España (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00
- Azerbaiyán (Bakú) – 25-27 SEP – 08:00
- Singapur – 09-11 OCT – 09:00
- Estados Unidos (Austin) – 23-25 OCT – 17:00
- México (Ciudad de México) – 30 OCT-01 NOV – 17:00
- Brasil (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00
- Las Vegas – 19-21 NOV – 01:00
- Qatar (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00
*Sujeto a homologación de la FIA.