La Fórmula 1 deja señales en Baréin: qué equipos llegan firmes y cuáles generan dudas

La pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin dejó más que simples tiempos en pantalla: expuso tendencias, confirmó algunos pronósticos y sembró interrogantes en varias escuderías. Aunque los registros no siempre reflejan el potencial real , el comportamiento de los autos en tanda larga y la consistencia marcaron diferencias claras.

Los ensayos dejaron tendencias claras, aunque con matices. Los cuatro equipos de punta se mantienen como referencia, pero la verdadera atención se centra en una zona media que promete ser muy competitiva. En ese grupo aparece con fuerza Alpine , que mostró señales de evolución junto a Franco Colapinto, uno de los nombres propios de esta temporada, impulsado por su preparación física y su creciente confianza .

Entre los equipos que dejaron mejores sensaciones aparece Red Bull , que mantuvo una base competitiva muy fuerte y volvió a destacarse por su consistencia en tandas largas. Sin mostrar todas sus cartas, dio la impresión de tener margen para seguir evolucionando.

La tremenda vuelta de Franco Colapinto en la jornada vespertina de Baréin

También hubo señales positivas en Ferrari , que mostró un auto más equilibrado y confiable respecto a etapas anteriores. La escudería italiana logró completar su programa sin sobresaltos, un aspecto clave tras temporadas con altibajos.

Por su parte, Mercedes parece haber dado un paso adelante en términos de manejo y estabilidad. Si bien aún quedan aspectos por optimizar, el equipo alemán dejó atrás algunas de las debilidades que lo condicionaron en el pasado reciente.

Ferrari mostró un buen desempeño durante la pretemporada de la Fórmula 1. ¿Podrá volver a soñar con un título?

Alpine y Haas, los que pisan fuerte en la zona media

Detrás de los candidatos, la lucha promete ser intensa. Alpine aparece como uno de los equipos que dio un salto más evidente, impulsado por su nueva unidad de potencia y un auto que mostró solidez en ritmo y confiabilidad.

Colapinto lo anticipó: "Hay cuatro equipos adelante; el resto estamos muy apretados". Esa paridad abre una oportunidad concreta para que el equipo francés vuelva a pelear por puntos de manera regular.

Colapinto en Baréin Alpine se ilusiona con una gran temporada. AlpineF1Team

También Haas se posiciona como protagonista en este grupo, con un rendimiento consistente y una de las mayores cargas de vueltas en pretemporada, señal clave en este tipo de evaluaciones.

Un nuevo reglamento que genera dudas

El gran cambio reglamentario no solo impacta en los autos, sino también en la forma de correr. La combinación de energía eléctrica y combustión plantea desafíos inéditos tanto para equipos como para pilotos.

El propio Verstappen lo resumió con crudeza: "Es una Fórmula E con esteroides”, una frase que expone las dudas sobre el espectáculo y la complejidad técnica que introduce esta nueva era.

max verstappen Verstappen no está para nada feliz con los nuevos autos de la F1. Instagram @redbullracing

En la misma línea, Lewis Hamilton advirtió: “Las reglas hacen que la Fórmula 1 sea ridículamente compleja y ninguno de los fanáticos la va a entender. Es como que necesitás un título universitario para entenderlo todo”.

Claves que pueden definir el arranque de la Fórmula 1 2026

Otro eje central de los test fue la confiabilidad mecánica. Completar el programa sin inconvenientes no solo permite recolectar datos, sino también llegar mejor preparado a la primera carrera. En ese sentido, algunos equipos cumplieron sin sobresaltos, mientras que otros perdieron tiempo valioso en boxes.

Además, la capacidad de desarrollo inmediato será determinante. Con calendarios cada vez más ajustados, los paquetes de mejoras tempranas pueden alterar rápidamente el orden visto en los ensayos. Por eso, lo mostrado en Baréin debe leerse como una base y no como una sentencia definitiva.

En la zona media, las diferencias son más difusas. Varias escuderías alternaron buenos parciales con dificultades en tandas largas, lo que anticipa una lucha muy ajustada. En ese contexto, pequeños detalles como la estrategia o la gestión de neumáticos pueden marcar grandes diferencias en carrera.

fórmula 1 baréin Baréin, primera radiografía de la Fórmula 1 2026. X @F1

Señales de alerta y equipos en construcción

Entre quienes dejaron más dudas aparece Aston Martin. El equipo no logró encontrar regularidad y evidenció problemas tanto en ritmo como en comportamiento general del auto. Esto contrasta con expectativas más optimistas y obliga a replantear objetivos a corto plazo.

En paralelo, la llegada de Cadillac F1 Team marca el inicio de un proyecto a largo plazo. El equipo sumó experiencia, pero todavía está lejos del nivel competitivo del resto de la parrilla.

Con este escenario, la Fórmula 1 se encamina hacia un inicio de temporada donde las certezas conviven con múltiples incógnitas. Lo visto en Baréin no define el campeonato, pero sí permite entender quién parte mejor posicionado y quién deberá evolucionar rápidamente para no quedar relegado desde el comienzo.