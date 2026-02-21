El piloto monegasco lideró la primera parte del test en Baréin con un tiempo de 1'33''739. Tras completar 70 vueltas, Leclerc se mostró optimista sobre la dirección técnica del SF-26.

Leclerc y Hamilton cierran una jornada sólida en Sakhir con el nuevo Ferrari SF-26

La Scuderia Ferrari completó con éxito el primer día de la última tanda de pruebas de pretemporada en Baréin, acumulando un total de 633 kilómetros de información técnica. Charles Leclerc lideró la sesión matutina marcando el mejor tiempo de la escudería, mientras que Lewis Hamilton tomó el relevo por la tarde para profundizar en la configuración de carrera y tandas largas.

A pesar de un breve contratiempo técnico que obligó a una revisión exhaustiva del coche del inglés, el equipo de Maranello mostró un ritmo sólido y una progresión ascendente con el SF-26, el monoplaza diseñado para la nueva era reglamentaria que combina una potencia equilibrada entre el motor térmico y el sistema eléctrico.

Mañana de datos y precisión con Charles Leclerc El piloto monegasco fue el encargado de abrir la jornada bajo el sol de Sakhir, centrándose en la recolección de datos aerodinámicos y el comportamiento del chasis:

Kilometraje: Completó 70 vueltas (379 km), siendo uno de los pilotos más activos de la mañana.

Rendimiento: Registró un tiempo de 1'33''739 utilizando el compuesto medio C3, lo que lo ubicó en las posiciones de vanguardia de la tabla de tiempos.

Objetivo: El programa se centró en evaluar diversas soluciones experimentales instaladas en el SF-26 para entender cómo afectan el flujo de aire en las curvas de media velocidad. Ferrar F1 SF26 El SF-26 es el auto del equipo Ferrari que manejarán el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc. Prensa Ferrari Tarde de adaptación y resistencia para Lewis Hamilton Tras el receso, el monoplaza fue configurado para Hamilton, quien se enfocó en simular condiciones de carrera y ajustar el balance del coche:

El desafío: A mitad de la tarde, el equipo detectó una anomalía que obligó al británico a permanecer en boxes por un tiempo prolongado. Sin embargo, la rápida intervención de los mecánicos le permitió regresar para la última hora de actividad.

Resultados: Cerró su sesión con 47 vueltas y un mejor crono de 1'34''299 , priorizando la consistencia sobre el asfalto abrasivo de Baréin.

Sensaciones: El siete veces campeón destacó que, tras el invierno de reconstrucción física y mental, siente que el "ADN" de sus pedidos ya está integrado en el desarrollo de este nuevo coche. Claves técnicas del SF-26 para la temporada 2026 Este año marca un reinicio total para la Fórmula 1, y Ferrari ha tomado decisiones audaces en su diseño: