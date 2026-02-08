Audi Q5 2026: travesía alpina para probar el SUV que no le teme a la nieve

Desde el Aeropuerto de Múnich hasta Austria, el nuevo Audi Q5 enfrentó condiciones extremas para demostrar su robustez.

La nueva generación del Audi Q5 demostró su versatilidad en una exigente travesía invernal entre Múnich y Zell am See. Con versiones SUV y Sportback, el modelo estrella de la casa de Ingolstadt exhibió las ventajas de su tecnología MHEV plus.

Gracias a su tracción quattro y accesorios originales diseñados para la aventura, el Q5 se consolida como el compañero ideal para quienes buscan lujo, seguridad y capacidad de carga en cualquier época del año.

Desempeño dinámico en alta montaña: MHEV plus y tracción quattro El recorrido de 287 kilómetros a través de paisajes nevados sirvió como el escenario perfecto para poner a prueba la eficiencia de la nueva gama. El tope de gama, el SQ5, equipado con un motor a nafta de alto rendimiento, se destaca por la incorporación del sistema MHEV plus. Esta tecnología híbrida no solo reduce el consumo, sino que permite fases de conducción puramente eléctrica y una entrega de torque instantánea, fundamental para salir con agilidad de las curvas cerradas en la carretera alpina de Gerlos.

La conducción se ve potenciada por la suspensión neumática con control adaptativo, que filtra las irregularidades de los tramos con nieve derretida y hielo, mientras que la tracción integral quattro garantiza que cada uno de los CV del motor se traslade al piso con máxima seguridad.

Audi Q5 2026 Audi Q5 2026 Audi Versatilidad y accesorios: un "hogar" preparado para el invierno Para el usuario activo, Audi diseñó soluciones que maximizan el espacio y la funcionalidad del habitáculo: