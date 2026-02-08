Audi Q5 2026: travesía alpina para probar el SUV que no le teme a la nieve
Desde el Aeropuerto de Múnich hasta Austria, el nuevo Audi Q5 enfrentó condiciones extremas para demostrar su robustez.
La nueva generación del Audi Q5 demostró su versatilidad en una exigente travesía invernal entre Múnich y Zell am See. Con versiones SUV y Sportback, el modelo estrella de la casa de Ingolstadt exhibió las ventajas de su tecnología MHEV plus.
Gracias a su tracción quattro y accesorios originales diseñados para la aventura, el Q5 se consolida como el compañero ideal para quienes buscan lujo, seguridad y capacidad de carga en cualquier época del año.
Desempeño dinámico en alta montaña: MHEV plus y tracción quattro
El recorrido de 287 kilómetros a través de paisajes nevados sirvió como el escenario perfecto para poner a prueba la eficiencia de la nueva gama. El tope de gama, el SQ5, equipado con un motor a nafta de alto rendimiento, se destaca por la incorporación del sistema MHEV plus. Esta tecnología híbrida no solo reduce el consumo, sino que permite fases de conducción puramente eléctrica y una entrega de torque instantánea, fundamental para salir con agilidad de las curvas cerradas en la carretera alpina de Gerlos.
La conducción se ve potenciada por la suspensión neumática con control adaptativo, que filtra las irregularidades de los tramos con nieve derretida y hielo, mientras que la tracción integral quattro garantiza que cada uno de los CV del motor se traslade al piso con máxima seguridad.
Versatilidad y accesorios: un "hogar" preparado para el invierno
Para el usuario activo, Audi diseñó soluciones que maximizan el espacio y la funcionalidad del habitáculo:
Capacidad de carga: El baúl variable permite alcanzar hasta 1.473 litros de volumen. Detalles como el asiento trasero deslizable facilitan la organización de bolsos de esquí y equipaje pesado.
Accesorios Originales: Durante la travesía, se destacaron los cofres de techo y los portaesquís de alta calidad, que se integran de forma aerodinámica al diseño del vehículo.
Conectividad con IA: El nuevo asistente Audi utiliza inteligencia artificial para ofrecer una guía fiable sobre el terreno, complementado con puertos USB-C de alta potencia y carga inductiva para dispositivos móviles.
Seguridad iluminada: tecnología OLED de segunda generación
Al caer la noche en los Alpes austríacos, el Q5 revela una de sus innovaciones más importantes: las luces traseras digitales OLED de segunda generación. Más allá de la estética deportiva y las firmas luminosas personalizables, este sistema incorpora la "luz de comunicación". Esta función permite que el vehículo interactúe con el entorno, emitiendo señales de advertencia visuales a otros conductores ante situaciones de peligro o durante maniobras de estacionamiento en condiciones de baja visibilidad.