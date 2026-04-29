Nuevo Audi Q4 E-tron: así se renovó el exitoso SUV eléctrico

Audi actualiza su exitoso SUV eléctrico , el Q4 e-tron, para que sea más versátil que nunca. En el interior, el crossover eléctrico impresiona con un escenario digital rediseñado, controles intuitivos y una gran amplitud. En el exterior presenta ahora un diseño más definido y funciones de iluminación inteligentes.

El Q4 e-tron es el primer modelo de Audi que admite carga bidireccional: su batería de alto voltaje puede tanto recibir energía de la red eléctrica como devolverla a dispositivos externos. Por ejemplo, la función Vehicle-to-Load (V2L) permite cargar bicicletas eléctricas desde una toma de corriente situada en el maletero o mediante un adaptador en el puerto de carga.

Además, el Q4 e-tron también puede actuar como una batería doméstica suministrando la energía almacenada al hogar a través de la función Vehicle-to-Home (V2H), lo cual resulta especialmente beneficioso para optimizar el autoconsumo de los paneles solares.

En el día a día los clientes disfrutan de las ventajas de las importantes mejoras introducidas en los sistemas de propulsión. Gracias a un motor eléctrico aún más eficiente, el Q4 Sportback e-tron ofrece ahora hasta 595 km de autonomía. Con hasta 165 kW de potencia de carga en corriente continua, el Q4 e-tron permite que las paradas de carga sean breves: la batería de alto voltaje se carga del 10 al 80% en unos 28 minutos, y es posible añadir 185 km de autonomía en solo 10 minutos. Además, para un mejor rendimiento de carga la batería se puede preacondicionar de forma automática o manual.

Audi ofrece el Q4 e-tron tanto en versión SUV como Sportback, cada una con dos tamaños de batería entre los que elegir: 63 kWh y 82 kWh de capacidad bruta (59 kWh y 77 kWh netos, respectivamente). La versatilidad diaria se ve complementada con una capacidad de remolque de 1.800 kilogramos (+400 kg) en la versión con tracción quattro, el portón trasero eléctrico de serie y el baúl de 515 litros, que puede alcanzar los 1.487 litros abatiendo los asientos traseros.

Un salto en comodidad y flexibilidad espera a los clientes en el nuevo interior, que también está disponible opcionalmente con el acabado S line. El corazón del espacioso habitáculo es el digital stage: con una pantalla panorámica con un display de 30,2 cm (11,9 pulgadas) para la instrumentación y una pantalla táctil MMI de 32,5 cm (12,8 pulgadas), mantiene todo a la vista.

La configuración se completa con la pantalla para el acompañante opcional de 30,5 cm (12 pulgadas), que cuenta con un diseño personalizable en modo standby. Con el nuevo One Connected Infotainment, Audi mejora las funciones de confort y entretenimiento. El Audi assistant controla las funciones del vehículo mediante comandos de voz y puede responder a preguntas sobre el manual de usuario.

Precios del Audi Q4 e-tron

En España, el Audi Q4 SUV e-tron con la batería de 63 kWh tiene un precio de partida de 49.970 euros y la versión performance con batería de 82 kWh parte desde 55.570 euros; el precio de la versión quattro es de 58.570 euros. El sobreprecio para las versiones de carrocería Sportback es de 2.100 euros. Los nuevos modelos podrán encargarse en Europa a partir del segundo trimestre de 2026, y se espera que las entregas comiencen en verano.