Audi inaugura un nuevo segmento en Argentina con la llegada del S5 Avant

El lanzamiento oficial del nuevo Audi S5 Avant significa un nuevo hito para la marca de los cuatro anillos en Argentina , reforzando su ofensiva de productos de alto contenido tecnológico y carácter deportivo. El modelo se posiciona como una alternativa diferencial para quienes buscan desempeño y emoción al volante sin resignar confort, espacio y practicidad para el uso cotidiano.

En su debut local, el S5 Avant combina una silueta elegante y dinámica con proporciones musculosas que transmiten su ADN deportivo desde cualquier ángulo. La carrocería Avant aporta versatilidad y presencia, mientras que los detalles específicos S, las llantas Audi Sport de 20 pulgadas, y la iluminación de última generación refuerzan su carácter distintivo.

Bajo el capot, el Nuevo Audi S5 Avant equipa un motor V6 TFSI de 3.0 litros, turboalimentado, que entrega 367 HP y 550 Nm de torque, asociado a una transmisión S tronic de siete marchas y al sistema de tracción integral quattro.

Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos, con una velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h.

La motorización incorpora además un sistema de hibridación suave mHEV plus de 48V, que optimiza la eficiencia, reduce emisiones y aporta hasta 24 CV adicionales en determinadas situaciones, ofreciendo una respuesta más inmediata y refinada.

La experiencia de conducción se ve potenciada por la suspensión deportiva S con regulación electrónica, que adapta el comportamiento del vehículo a distintos escenarios mediante el sistema Audi drive select. A esto se suma el diferencial deportivo con vectorización de par, que mejora la agilidad, la estabilidad y la precisión en curvas, brindando una sensación de control absoluto tanto en ruta como en conducción urbana.

El interior del S5 Avant combina deportividad y sofisticación en partes iguales. El habitáculo se destaca por su pantalla panorámica digital, que integra el Audi Virtual Cockpit de 11,9”, la pantalla central táctil MMI de 14,5” y una pantalla MMI de 10,9” exclusiva para el acompañante, basada en Android OS. Los materiales de alta calidad, las inserciones específicas S y los asientos deportivos eléctricos, calefaccionados y con memoria para el conductor, refuerzan la experiencia premium.

Equipamiento del Audi S5 Avant

El equipamiento de confort y tecnología es especialmente completo e incluye Head-Up Display, techo panorámico de cristal con transparencia conmutable, Audi phone box con carga inalámbrica refrigerada, sistema de sonido Bang & Olufsen con sonido 3D, iluminación ambiental configurable y detalles de interacción digital que elevan la experiencia a bordo.

En materia de seguridad y asistencias a la conducción, el Nuevo Audi S5 Avant incorpora una amplia gama de sistemas de serie como control de velocidad crucero adaptativo con frenado automático, asistente de mantenimiento de carril, aviso de cambio de carril, frenado automático de emergencia, cámaras de entorno con vista Top View, sensores delanteros y traseros y asistente de estacionamiento Plus, ofreciendo un elevado nivel de confianza y confort en todo tipo de trayectos.

Iluminación del nuevo Audi S5 Avant

La iluminación también juega un rol central en la identidad del modelo. Los faros delanteros Matrix LED con firmas digitales seleccionables y los grupos ópticos traseros OLED digitales aportan una estética distintiva y tecnológica, además de funciones avanzadas de iluminación adaptativa y comunicación visual en situaciones de conducción críticas.

Con la llegada del Nuevo Audi S5 Avant, la marca refuerza su posicionamiento en el segmento de los vehículos deportivos premium, ampliando su oferta con un modelo que combina performance, tecnología y versatilidad en un formato inédito para el mercado argentino.

“Con el nuevo S5 Avant seguimos ampliando la propuesta de Audi en Argentina con productos que expresan claramente el ADN de la marca: deportividad, innovación y diseño. Este modelo inaugura un segmento y responde a un perfil de cliente muy sofisticado que busca emoción al volante sin resignar funcionalidad y calidad premium”, destacó Conrado Wittstatt, Gerente General de Audi Argentina.

Precio: Audi S5 Avant

USD 109.200