Transparencia digital: Audi publica el stock disponible y precios reales en su web oficial
A través de un Marketplace integrado a su plataforma web, Audi busca garantizar la claridad y consolidar la confianza en el segmento premium.
Audi implementó una actualización en su plataforma digital al convertirse en la primera terminal automotriz del mercado local en habilitar la visualización del stock disponible junto con sus respectivos precios finales dentro del buscador oficial de su página web.
Esta nueva funcionalidad transforma la dinámica de consulta tradicional de la industria, permitiendo que los usuarios accedan en tiempo real a la oferta de unidades físicas asignadas a la red de concesionarios oficiales, brindando certidumbre sobre los valores comerciales antes de iniciar el contacto directo con los puntos de venta.
La herramienta opera bajo el formato de un Marketplace oficial integrado. Dentro de este espacio, cada agencia de la red tiene la posibilidad de publicar aquellos vehículos cero kilómetro que ya han sido producidos, nacionalizados y asignados para su comercialización.
De este modo, el sistema elimina las distorsiones habituales de cotización en el salón de ventas y proporciona un entorno de búsqueda optimizado para el segmento de alta gama.
Compromiso normativo y claridad fiscal al consumidor
La evolución de la plataforma web no solo responde a las demandas de digitalización de los clientes actuales, sino que también se estructuró para cumplimentar el marco normativo nacional vigente. La visualización de los valores definitivos se alinea de forma directa con los principios establecidos por el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743), un instrumento legal que promueve la exposición clara y desagregada de la carga impositiva que compone el precio final de los bienes comercializados en el territorio de la República Argentina.
Declaraciones directas de la terminal automotriz
Desde la dirección comercial de la filial destacaron que la medida busca redefinir la relación de confianza entre la marca, los intermediarios oficiales y los potenciales compradores. Las autoridades expresaron el valor estratégico de este desarrollo para el posicionamiento de la compañía:
"La innovación y la transparencia son dos ejes claves en la experiencia que ofrecemos a los clientes y potenciales desde Audi. Dar visibilidad al stock disponible con precio en nuestro sitio oficial no solo aporta claridad, sino que también refuerza nuestro compromiso con una propuesta comercial moderna, confiable y alineada con las nuevas expectativas del mercado", aseguró Manuel Mendonca, Gerente de Ventas de Audi Argentina.
Funcionamiento del Marketplace oficial de Audi
El buscador corporativo se configuró para centralizar las operaciones de consulta bajo un criterio de inmediatez y precisión comercial, estructurado en base a las siguientes características operativas:
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Sincronización en tiempo real: Las unidades exhibidas reflejan la disponibilidad física efectiva en los playones y salones de exposición de los concesionarios integrados a la red de la marca.
Precios comerciales finales: Cada vehículo se publica con su valor de venta definitivo, evitando sobreprecios o variaciones discrecionales durante la negociación presencial.
Unidades asignadas: La plataforma únicamente admite la carga de vehículos con procesos de fabricación concluidos y asignación de cupo específica para el mercado local, excluyendo configuraciones teóricas o pedidos a fábrica de largo plazo.