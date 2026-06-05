Transparencia digital: Audi publica el stock disponible y precios reales en su web oficial

Audi implementó una actualización en su plataforma digital al convertirse en la primera terminal automotriz del mercado local en habilitar la visualización del stock disponible junto con sus respectivos precios finales dentro del buscador oficial de su página web.

Esta nueva funcionalidad transforma la dinámica de consulta tradicional de la industria, permitiendo que los usuarios accedan en tiempo real a la oferta de unidades físicas asignadas a la red de concesionarios oficiales, brindando certidumbre sobre los valores comerciales antes de iniciar el contacto directo con los puntos de venta.

La herramienta opera bajo el formato de un Marketplace oficial integrado. Dentro de este espacio, cada agencia de la red tiene la posibilidad de publicar aquellos vehículos cero kilómetro que ya han sido producidos, nacionalizados y asignados para su comercialización.

De este modo, el sistema elimina las distorsiones habituales de cotización en el salón de ventas y proporciona un entorno de búsqueda optimizado para el segmento de alta gama.

La evolución de la plataforma web no solo responde a las demandas de digitalización de los clientes actuales, sino que también se estructuró para cumplimentar el marco normativo nacional vigente. La visualización de los valores definitivos se alinea de forma directa con los principios establecidos por el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) , un instrumento legal que promueve la exposición clara y desagregada de la carga impositiva que compone el precio final de los bienes comercializados en el territorio de la República Argentina.

Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron

Desde la dirección comercial de la filial destacaron que la medida busca redefinir la relación de confianza entre la marca, los intermediarios oficiales y los potenciales compradores. Las autoridades expresaron el valor estratégico de este desarrollo para el posicionamiento de la compañía:

"La innovación y la transparencia son dos ejes claves en la experiencia que ofrecemos a los clientes y potenciales desde Audi. Dar visibilidad al stock disponible con precio en nuestro sitio oficial no solo aporta claridad, sino que también refuerza nuestro compromiso con una propuesta comercial moderna, confiable y alineada con las nuevas expectativas del mercado", aseguró Manuel Mendonca, Gerente de Ventas de Audi Argentina.

El buscador corporativo se configuró para centralizar las operaciones de consulta bajo un criterio de inmediatez y precisión comercial, estructurado en base a las siguientes características operativas: