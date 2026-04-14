Audi RS 5 2026: tecnología de vectorización de par para una agilidad sin precedentes

El nuevo Audi RS 5 combina un motor híbrido de alto rendimiento con el innovador sistema quattro de Control Dinámico de Par, capaz de ajustar la tracción en solo 15 milisegundos.

Audi ha elevado la vara de los deportivos de alto rendimiento con el lanzamiento del nuevo RS 5, un modelo que integra un sistema híbrido enchufable modular y estrena una tecnología pionera a nivel mundial: el sistema quattro con Control Dinámico de Par.

Este sistema de vectorización de par electromecánica actúa como un "maestro invisible", permitiendo que el vehículo reaccione a cualquier situación de conducción en apenas 15 milisegundos. A diferencia de los sistemas mecánicos tradicionales, esta tecnología funciona de forma independiente a la potencia del motor, incluso cuando el conductor suelta el acelerador o aplica los frenos.

Audi RS 5 Sedan Audi RS 5 Sedan Ingeniería de precisión: ¿Cómo funciona el nuevo eje trasero? Audi ha diseñado un transeje trasero completamente nuevo para gestionar la potencia del sistema híbrido de 400 voltios. Los componentes clave incluyen:

Actuador de alta tensión: Un motor eléctrico de imanes permanentes (8 kW y 40 Nm) refrigerado por agua.

Distribución de fuerza: El sistema puede transferir un diferencial de hasta 2.000 Nm entre las ruedas traseras de forma casi instantánea.

Control total: Al entrar en una curva, el sistema puede aumentar el par en la rueda interior para estabilizar el coche o enviarlo a la rueda exterior para mejorar la tracción y eliminar el subviraje. Dinámica de conducción y seguridad La vectorización electromecánica no solo busca la velocidad pura, sino también un control predecible y seguro: