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Audi RS 5 2026: tecnología de vectorización de par para una agilidad sin precedentes

El nuevo Audi RS 5 combina un motor híbrido de alto rendimiento con el innovador sistema quattro de Control Dinámico de Par, capaz de ajustar la tracción en solo 15 milisegundos.

Redacción MDZ

Audi RS 5

Audi RS 5

Audi RS 5 Sedan

Audi RS 5 Sedan

Audi RS 5 Sedan

Audi RS 5 Sedan

Audi ha elevado la vara de los deportivos de alto rendimiento con el lanzamiento del nuevo RS 5, un modelo que integra un sistema híbrido enchufable modular y estrena una tecnología pionera a nivel mundial: el sistema quattro con Control Dinámico de Par.

Este sistema de vectorización de par electromecánica actúa como un "maestro invisible", permitiendo que el vehículo reaccione a cualquier situación de conducción en apenas 15 milisegundos. A diferencia de los sistemas mecánicos tradicionales, esta tecnología funciona de forma independiente a la potencia del motor, incluso cuando el conductor suelta el acelerador o aplica los frenos.

Audi RS 5 Sedan
Audi RS 5 Sedan

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Ingeniería de precisión: ¿Cómo funciona el nuevo eje trasero?

Audi ha diseñado un transeje trasero completamente nuevo para gestionar la potencia del sistema híbrido de 400 voltios. Los componentes clave incluyen:

  • Actuador de alta tensión: Un motor eléctrico de imanes permanentes (8 kW y 40 Nm) refrigerado por agua.

  • Distribución de fuerza: El sistema puede transferir un diferencial de hasta 2.000 Nm entre las ruedas traseras de forma casi instantánea.

  • Control total: Al entrar en una curva, el sistema puede aumentar el par en la rueda interior para estabilizar el coche o enviarlo a la rueda exterior para mejorar la tracción y eliminar el subviraje.

Dinámica de conducción y seguridad

La vectorización electromecánica no solo busca la velocidad pura, sino también un control predecible y seguro:

  • Agilidad extrema: La respuesta del vehículo a las órdenes del volante es directa y precisa, permitiendo acelerar justo después del vértice de la curva con total confianza.

  • Plataforma HCP1: Una unidad de computación de alto rendimiento centraliza los datos del entorno y las acciones del conductor para anticipar sus intenciones.

  • Sinergia tecnológica: El sistema trabaja en conjunto con los amortiguadores adaptativos de doble válvula y el bloqueo electrónico del diferencial en el eje delantero.

Audi RS 5 Sedan
Audi RS 5 Sedan

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La experiencia al volante

El conductor del RS 5 2026 percibirá una maniobrabilidad más intuitiva. Gracias al Audi drive select, es posible configurar el comportamiento del vehículo desde una tracción neutra y equilibrada hasta una puesta a punto con mayor preponderancia del eje trasero para una conducción más deportiva.

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