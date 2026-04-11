Fiat exhibe su línea de pick-up, SUV y vehículos comerciales

Fiat es la marca que mejor conoce y comprende las necesidades de los clientes del sector agroindustrial en Brasil.

Fiat estará presente una vez más en Expolondrina 2026, uno de los eventos agrícolas más importantes de Latinoamérica. Este año, el líder en ventas en el mercado nacional por quinto año consecutivo presentará ocho modelos en la feria, incluyendo camionetas, SUV y vehículos comerciales.

La gama de pick-ups Fiat estará completa en la feria. La Strada, el vehículo más vendido en Brasil durante cinco años consecutivos y líder de ventas en Sudamérica en 2025, se exhibirá en el evento en sus versiones Endurance, Freedom, Volcano y Ranch. Otro líder del segmento, la Toro, estará presente con sus versiones Endurance, Ultra y Ranch.

Por su parte, la Titano, que se volvió más potente en la gama 2026 con la incorporación de un motor turbodiésel de 2.2 litros, también estará presente en su versión Ranch.

Fiat Titano (1) Fiat Titano La línea de vehículos profesionales de Fiat Otro segmento en el que Fiat destaca es el de los vehículos comerciales, con la línea Professional, representada en el evento por los modelos Fiorino, Scudo y Ducato. Para completar la presencia de Fiat en la feria, también se exhibirán el Pulse Hybrid y el Fastback Abarth, un modelo de la división deportiva de la marca.