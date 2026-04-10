La Fiat Strada bate récords históricos de ventas y lidera el mercado en marzo

La Fiat Strada volvió a demostrar su fortaleza al batir otro récord de ventas. En marzo, el modelo alcanzó la cifra de 16.707 unidades vendidas Brasil, un récord histórico desde su lanzamiento en 1998. La camioneta también se posicionó en primer lugar en el ranking de los autos más vendidos del mes, con 5.656 matriculaciones más que el segundo clasificado.

En este contexto, Fiat se mantiene como líder del mercado con 52.682 unidades vendidas, más de 10.000 por delante del segundo vehículo.

Además de la camioneta pick-up que lideró las ventas, Fiat también posicionó otro vehículo entre los modelos más vendidos del período: el Argo, con 8.281 unidades vendidas, ocupó el cuarto lugar en el ranking. La marca también destaca en el segmento A-hatch con el Mobi en primer lugar, con 7.241 unidades vendidas; en el segmento C-pickup con el Toro, líder de la categoría con 5.091 unidades vendidas en el mes; y en el segmento B-Van, con el Fiorino en primer lugar con 2.412 unidades vendidas.

Fiat Argo Fiat Argo “Marzo fue un mes espectacular para Fiat. Además de liderar el mercado con más de 52.000 unidades vendidas, la Strada batió su récord histórico de ventas desde su lanzamiento. Este modelo reúne todos los atributos que nos definen: tecnología, calidad y robustez, reforzando la auténtica conexión de Fiat con el consumidor”, comenta Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Total acumulado del año de Fiat Fiat continúa cosechando excelentes resultados de mercado en lo que va del año. Con una cuota de mercado del 21,2%, la marca cerró el primer trimestre con 126.615 vehículos vendidos, casi 30.000 más que su competidor de segunda línea. La Strada se mantiene a la cabeza con 38.438 unidades vendidas en 2026.