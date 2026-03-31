Fiat y las versiones especiales de sus autos lanzadas en los últimos 50 años

En 2026 , Fiat Brasil celebra 50 años de una historia marcada por el espíritu pionero, la tecnología y la innovación. Desde su llegada al país en 1976, la marca ha construido mucho más que autos: ha creado recuerdos, tendencias y una conexión emocional con millones de brasileños.

A lo largo de estas cinco décadas, Fiat ha lanzado ediciones especiales y series que han marcado la historia de la marca en el país y permanecen en el corazón de los consumidores. Hoy, viajaremos en el tiempo para recordar algunos de estos autos.

La trayectoria de Fiat en Brasil comenzó con un modelo que aún hoy se recuerda con cariño y respeto: el icónico Fiat 147. Y fue a partir de este modelo que nació una de las primeras y audaces demostraciones de la marca en el país: el Fiat 147 Rallye.

Lanzado en 1978, fue la primera versión deportiva producida en Brasil y contaba con el primer motor de 1300 cc en la línea Fiat. Además del motor, este modelo presentaba pequeñas diferencias estéticas, como el alerón delantero, las franjas laterales y los faros auxiliares. El 147 Rallye representó una nueva perspectiva para el mercado brasileño, que comenzaba a experimentar automóviles con una personalidad más distintiva y un mayor rendimiento, presagiando lo que estaba por venir: una marca que nunca tuvo miedo de innovar.

Con la llegada del Uno, Fiat no dudó en repetir la exitosa fórmula del Fiat 147 con el Rallye. En 1987, llegó el Uno 1.5R . Con un motor de mayor compresión y cambios en la distribución, la potencia aumentó de 71,4 CV a 86 CV, y la velocidad máxima alcanzó los 162 km/h, la más alta de cualquier Fiat hasta ese momento.

La aceleración de 0 a 100 km/h en 12 segundos era competitiva con la de deportivos de mayor cilindrada de la competencia. El modelo tuvo tanto éxito que dos años después llegó el 1.6R, demostrando que esta fórmula de coches pequeños con prestaciones deportivas había conquistado al público y creado una imagen favorable para la marca, una tendencia que continuó a lo largo de los años con diversas versiones.

Hablando de deportividad, en 1994 Fiat innovó una vez más con el lanzamiento del Uno Turbo. Con tan solo 1.801 unidades vendidas, este modelo fue el primer automóvil de pasajeros del país en salir de fábrica con un turbocompresor, un elemento que hasta entonces solo se ofrecía en camionetas con motores diésel.

Fiat Uno Turbo IE Fiat Uno Turbo IE

La tecnología tuvo tanto éxito que, ese mismo año, también se ofreció en el entrañable Tempra y, posteriormente, en el Marea. Años más tarde, esta innovación evolucionaría hasta convertirse en los motores T-Jet del Linea y el Punto, hasta llegar a los modernos motores T200 y T270, que hoy equipan los modelos Fiat y se han convertido en símbolos de la nueva etapa de eficiencia y rendimiento de la marca.

Hablando de rendimiento, no podíamos olvidarnos de Abarth. El primer modelo llegó a Brasil en 2002, el Stilo Abarth. La versión más potente del hatchback estaba equipada con un motor de cinco cilindros que entregaba 167 hp y 22,8 kgfm de torque. Su velocidad máxima era de 212 km/h y aceleraba de 0 a 100 km/h en solo 8,4 segundos.

Años después, en 2014, llegó el icónico 500 Abarth, que, aún más rápido, pasaba de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos. El compacto estaba equipado con el motor 1.4 Multiair 16V Turbo con 167 hp y 23 kgfm. El diseño también hacía referencia a la deportividad de la marca, con 16 elementos distribuidos por la carrocería y el interior del modelo, componiendo líneas y contornos exclusivos. En 2022, Abarth llegó oficialmente a Brasil con el Pulse, el primer SUV de Fiat en el país. Al año siguiente, el Fastback recibió una actualización bajo la marca Abarth.

Pero Fiat no se centró únicamente en el rendimiento en carretera; la marca también desempeñó un papel importante fuera de ella. En 1999, lanzó el Palio Adventure, creando un nuevo segmento en el mercado. El concepto consistía en elevar la altura de un familiar en 40 milímetros, con brazos de suspensión traseros más largos y mayor recorrido, para afrontar terrenos difíciles y tener mayor altura libre al suelo. E

l Adventure recibió un diseño exterior renovado, con revestimiento de plástico en los pasos de rueda, parachoques delantero reforzado, estribos laterales, una baca más alta, faros antiniebla y faros de largo alcance. Tal fue el éxito de este coche que otros modelos, como el Strada, el Doblò y el Idea, acabaron incorporando esta versión. Con el Adventure, Fiat no solo creó una versión, sino que inauguró un nuevo segmento, al que pronto siguieron sus competidores.

Fiat Palio Weekend Adventure Fiat Palio Weekend Adventure

La capacidad de Fiat para conectar con la cultura y las raíces brasileñas también se materializó en ediciones especiales que celebraban historias y tradiciones. En homenaje a la película Xingu, dirigida por Cao Hamburger, que narra la historia de la creación del Parque Nacional Xingu, Fiat lanzó en 2012 la edición especial Doblò Adventure Xingu. Además de nuevas características de serie como una radio CD MP3, espejos eléctricos y asientos bordados con "Adventure Xingu", también presentaba franjas decorativas en los laterales y una pegatina en la puerta trasera, todo ello inspirado en la película.

Tras el éxito de la serie especial inspirada en la película, Fiat amplió el homenaje lanzando el Uno Mille Xingu y el Novo Uno Way Xingu en 2013. Al igual que el Doblò, las ediciones especiales también incluían nuevos elementos de serie, como elevalunas eléctricos y dirección asistida, además, por supuesto, de las pegatinas en los laterales y la parte trasera de los coches que hacían referencia a la película.

En los últimos 50 años, Fiat también ha lanzado ediciones especiales para los aficionados al automovilismo. En 2004, se presentó el Stilo Schumacher, en homenaje al piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, quien se coronó siete veces campeón de la competición ese año. Esta serie especial presentaba un aspecto más deportivo y elementos exclusivos, como el color Rojo Módena, el mismo que utiliza Ferrari, llantas de aleación de 17 pulgadas con un diseño especial y un alerón trasero. El logotipo, con la firma del campeón, se ubicaba en la tapa del maletero, los laterales traseros y el salpicadero, que también incluía el número de serie del modelo. La unidad 001 de la serie, exhibida en el Salón del Automóvil de São Paulo, fue autografiada por Schumacher, Barrichello y Todt, y donada a la UNESCO.

Fiat Stilo Schumacher Fiat Stilo Schumacher

Para celebrar el automovilismo brasileño, Fiat lanzó en 2012 ediciones especiales del Uno y el Palio Interlagos. Inspiradas en la atmósfera única del circuito de Interlagos, estas series especiales plasmaron la pasión brasileña por el automovilismo en una propuesta accesible y llena de personalidad.

Con una estética impactante, destacando el exclusivo color Amarillo Interlagos, detalles deportivos en negro y acabados interiores distintivos, estas versiones reforzaron el carácter dinámico de los modelos sin sacrificar la comodidad ni la tecnología. Más que un simple homenaje, el Uno y el Palio Interlagos consolidaron la conexión de Fiat con el circuito y con un público apasionado por el automovilismo.

En 2013, el sector agrícola cobró mayor protagonismo con la llegada de la Strada Mangalarga Marchador. Esta serie se lanzó como un homenaje a la tradición ecuestre brasileña, en colaboración con la Asociación Brasileña de Criadores de Caballos Mangalarga Marchador. Inspirada en el mundo rural, la camioneta presentaba detalles exclusivos como asientos bordados con el logotipo de la raza, ruedas distintivas y calcomanías de la asociación, reforzando así su singular identidad visual. Esta serie especial simbolizó el orgullo de la marca por conectar con públicos diversos y celebrar la fuerza de la tradición brasileña.

Fiat Strada Fiat Strada

Decir adiós no siempre es fácil, y por eso la marca también lanzó ediciones especiales para despedir un modelo icónico que los consumidores brasileños siempre recuerdan con cariño: el Uno Mille. En diciembre de 2013, el Grazie Mille, un nombre que juega con la expresión italiana que significa "Muchas gracias", llegó al mercado en una serie limitada de 2000 unidades, como homenaje al fin de la producción del Uno Mille.

En 2021, Fiat rindió homenaje al Uno una vez más, pero esta vez para despedir al Nuevo Uno con la serie especial "Ciao", que significa "adiós" en italiano. Completamente exclusiva y limitada a 250 unidades, esta edición, que marcó la despedida del modelo Uno cuya producción finalizó tras 37 años, estaba numerada con un emblema que identificaba la unidad y presentaba detalles únicos, convirtiendo al auto en un objeto codiciado por fanáticos y coleccionistas.

Ambas series, Grazzie Mille y Ciao, representaron no solo el final de un ciclo, sino también el orgullo de Fiat por haber formado parte de la vida de millones de brasileños, celebrando la historia de un auto que se convirtió en un símbolo de accesibilidad, innovación y pasión nacional.

A pesar de ser una marca tradicional en el mercado brasileño, Fiat conserva su espíritu juvenil incluso después de 50 años de producción en Brasil. Prueba de ello son las ediciones especiales más recientes lanzadas por la marca. En 2025, Fiat se sumergió en el mundo de la música y la cultura pop al convertirse en el patrocinador principal de Lollapalooza Brasil, uno de los festivales de música más importantes del país.

En esa ocasión, Fiat lanzó ediciones especiales de los híbridos Pulse y Fastback Audace, que fueron los autos oficiales del evento. En 2026, el auto elegido para convertirse en una edición especial conmemorativa del festival fue el Pulse Drive. Esta edición, limitada a 550 unidades, está a la venta y cuenta con elementos exclusivos para los apasionados de la música y los autos.

También en 2025, llegó otro automóvil para reforzar la presencia de Fiat en el mundo de la cultura: el Pulse Abarth Stranger Things Special Edition. Limitada a 511 unidades, la serie presenta varios detalles que hacen referencia a la exitosa serie de streaming. bser un coche que combina potencia y diseño con el espíritu provocador de la serie.

Fiat Pulse Abarth Stranger Things Fiat Pulse Abarth Stranger Things

Cada edición especial o serie de modelos Fiat es más que un simple automóvil: es un capítulo en la historia de la industria automotriz brasileña. Estos modelos encarnan la innovación, la pasión y una estrecha relación con el consumidor, reafirmando el compromiso de Fiat de evolucionar junto a Brasil. Hoy, al celebrar 50 años, la marca mira hacia atrás con orgullo y hacia adelante con confianza, lista para seguir escribiendo nuevas páginas en esta exitosa trayectoria.