Nueva Fiat Toro 2026: más potencia con motor 2.2 Turbodiésel y diseño renovado

La gran novedad mecánica es la incorporación del motor Multijet 2.2 turbodiésel de 200 CV, que eleva el desempeño off-road con tracción 4x4.

Redacción MDZ

Fiat actualiza su pickup estrella con el lanzamiento de la Fiat Toro 2026. Con un diseño exterior que adopta líneas geométricas y tecnología de píxeles en sus luces LED, un interior más digitalizado con freno de mano eléctrico y una garantía extendida de 5 años, la nueva Toro llega para ofrecer versatilidad extrema.

Motorización: potencia y eficiencia para cada terreno

La gama 2026 ofrece dos propuestas claras según el uso que se le pretenda dar al vehículo:

  • Nafta Turbo (1.3T): Las versiones de entrada mantienen el eficiente motor Firefly 1.3 Turbo de 175 CV y 270 Nm. Se asocia a una caja automática de 6 velocidades y tracción delantera (4x2).

  • Nuevo Diésel (2.2TD): La variante tope de gama estrena el motor Multijet 2.2 que eroga 200 CV y un torque contundente de 450 Nm. Este propulsor trabaja con una transmisión automática de 9 marchas y tracción integral 4x4 inteligente.

Diseño exterior: la evolución del píxel

La Fiat Toro 2026 estrena una identidad visual más moderna y agresiva:

  • Firma Lumínica: Las luces de circulación diurna (DRL) y las ópticas traseras presentan un diseño de píxeles segmentados, otorgando una apariencia tecnológica y distintiva.

  • Frontal Robusto: Una nueva parrilla trapezoidal con líneas verticales y paragolpes más anchos enfatizan su porte en el camino. Los faros principales son Full LED en toda la gama.

  • Llantas Renovadas: La versión Freedom incorpora llantas de 17 pulgadas diamantadas, mientras que la Volcano sube la apuesta con un diseño exclusivo de 18 pulgadas.

Interior sofisticado y conectividad de vanguardia

El habitáculo se renovó para mejorar la experiencia del usuario y la ergonomía:

  • Instrumental Digital: Panel de 7 pulgadas con nuevos gráficos más claros y fuentes modernas.

  • Confort al Volante: Incorpora una palanca de cambios rediseñada y el esperado freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold, ideal para el tránsito urbano.

  • Conectividad: Suma puertos USB tipo A y C tanto en la parte delantera como trasera. La versión Volcano cuenta con una central multimedia de 10 pulgadas.

  • Seguridad Activa: Incluye asistencias avanzadas (ADAS) como frenado autónomo de emergencia, sistema de mantenimiento de carril y luces altas automáticas.

Precios de gama (Febrero 2026)

A continuación, se detallan los valores de mercado para las tres versiones disponibles en Argentina:

  • Toro Freedom 1.3T AT6 4X2: $47.490.000

  • Toro Volcano T270 (1.3T) AT6 4X2: $53.070.000

  • Toro Volcano 2.2TD AT9 4X4: $57.190.000

