San Valentín a puro color: la alianza entre Fiaty Agatha Ruiz de la Prada enamora con el Grande Panda

En un mundo que a veces se vuelve gris, Fiat y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada proponen un San Valentín vibrante, rompiendo con la monotonía.

San Valentín a puro color: la alianza entre FIAT y Agatha Ruiz de la Prada enamora con el Grande Panda

Con su diseño robusto pero compacto, ideal para el estacionamiento en las grandes ciudades, el Fiat Grande Panda invita a los conductores a enamorarse de cada kilómetro con una propuesta que combina herencia italiana y una energía positiva inigualable.

El Fiat Grande Panda: un objeto de deseo con mucho corazón La visión de Agatha Ruiz de la Prada transforma al vehículo en una declaración de intenciones. Esta edición especial busca despertar emociones en cada rincón de la ciudad:

Diseño Icónico: El patrón de corazones, sello distintivo de la diseñadora, se fusiona con las líneas precisas del Grande Panda, creando un vehículo con personalidad propia que fascina a primera vista.

Filosofía Positiva: Para FIAT , el amor es energía y color. Esta alianza refuerza el ADN de la marca turinesa, orientada a quienes buscan una movilidad que les haga sonreír y disfrutar de las pequeñas cosas.

Versatilidad Urbana: Su tamaño compacto lo convierte en el compañero fiel para el uso diario, ofreciendo soluciones inteligentes de espacio sin sacrificar ese estilo relajado y alegre tan característico. Colores que expresan emociones Si el amor tiene matices, la gama cromática del Fiat Grande Panda tiene los tonos exactos para expresarlos. Inspirada en los paisajes italianos, la paleta de colores busca reforzar el vínculo emocional entre el automóvil y sus ocupantes:

Rojo Pasión: La máxima expresión del sentimiento y la fuerza de los CV bajo el capó.

Verde Acqua y Azul Lago: Tonos que evocan frescura y serenidad, conectando la conducción con la naturaleza.

Adiós al Gris: FIAT reafirma su decisión estratégica de alejarse de los tonos apagados para inundar las calles de optimismo y vitalidad.