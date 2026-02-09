El Fiat Cronos y el Peugeot 208 fueron los autos de pasajeros más elegidos por los argentinos en enero.

Fiat y Peugeot lideran el podio argentino: Stellantis arranca el 2026 en la cima

Stellantis comenzó el año consolidando su hegemonía regional con más de 73.000 vehículos patentados en enero, lo que representa una cuota de mercado del 21,9% en Sudamérica. Con resultados históricos en Argentina, donde capturó el 30,2% del mercado, y un sólido desempeño en Brasil (30,6%), la compañía reafirma la vigencia de sus marcas Fiat, Peugeot y Jeep.

El éxito del Fiat Cronos y el Peugeot 208, producidos localmente, junto al liderazgo regional de la Fiat Strada, marcan el ritmo de un 2026 que promete ser récord para el gigante automotor.

Argentina: liderazgo récord y protagonismo de la industria nacional En el mercado argentino, Stellantis alcanzó una participación del 30,2% en enero, lo que significa un salto de 7 puntos porcentuales respecto al cierre de 2025. Este crecimiento fue impulsado por los dos modelos más vendidos del país:

Fiat Cronos: El sedán fabricado en Córdoba sigue siendo el referente absoluto con más de 3.200 unidades vendidas en el mes.

Peugeot 208: Producido en El Palomar, se ubicó en el segundo puesto general con 2.887 patentamientos .

Peugeot 2008: El reciente lanzamiento industrial ya se posiciona en el noveno lugar del ranking total con 1.795 unidades, demostrando la aceptación de los nuevos SUV regionales. Fiat Cronos 2026 Fiat Cronos 2026 Fiat Este desempeño asegura que casi uno de cada tres vehículos vendidos en Argentina pertenece al grupo Stellantis, reforzando la especialización de sus plantas locales.

Brasil: el mejor registro en 10 meses En Brasil, Stellantis registró casi 50.000 vehículos en enero, alcanzando una cuota del 30,6%. Este resultado es especialmente significativo al representar el mejor market share de los últimos diez meses para la compañía en ese país.