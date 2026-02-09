Por primera vez, la nueva planta de Saltillo fabricará la Ram 1500 orientada específicamente al mercado interno mexicano

Stellantis México: sale la primera Ram 1500 de la nueva planta de Saltillo

Stellantis México marcó un hito en su estrategia industrial con la salida de la primera Ram 1500 producida en la Planta Saltillo Truck Light Duty. Se trata de una versión 4x4 Crew Cab Bighorn destinada al mercado interno, lo que representa un cambio significativo.

Con este avance, el grupo automotor refuerza su capacidad productiva en la región y apuesta por la mano de obra calificada de Coahuila para satisfacer la creciente demanda de pick-ups de alta gama.

Saltillo Truck Light Duty: el nuevo corazón de Ram en México La inauguración de esta planta y el inicio de la producción de la Ram 1500 forman parte de un plan de inversión estratégico de Stellantis. El complejo ha sido diseñado bajo los estándares de manufactura más modernos, integrando procesos digitales y sustentables para asegurar la máxima calidad en cada unidad.

Carlos Rivera, Vicepresidente de Manufactura de Stellantis México, destacó que esta primera unidad es solo el comienzo de una etapa de expansión. La planta no solo fabricará versiones con el conocido motor a nafta HEMI, sino que está preparada para integrar las nuevas motorizaciones Hurricane, que ofrecen una mayor eficiencia y potencia medida en CV, alineándose con la hoja de ruta de electrificación y alto rendimiento de la marca.

Ram 1500: robustez fabricada por manos mexicanas La Ram 1500 producida en Saltillo mantiene los pilares que la han convertido en referente del segmento: