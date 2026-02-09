Stellantis México: sale la primera Ram 1500 de la nueva planta de Saltillo
Por primera vez, la nueva planta de Saltillo fabricará la Ram 1500 orientada específicamente al mercado interno mexicano
Stellantis México marcó un hito en su estrategia industrial con la salida de la primera Ram 1500 producida en la Planta Saltillo Truck Light Duty. Se trata de una versión 4x4 Crew Cab Bighorn destinada al mercado interno, lo que representa un cambio significativo.
Con este avance, el grupo automotor refuerza su capacidad productiva en la región y apuesta por la mano de obra calificada de Coahuila para satisfacer la creciente demanda de pick-ups de alta gama.
Saltillo Truck Light Duty: el nuevo corazón de Ram en México
La inauguración de esta planta y el inicio de la producción de la Ram 1500 forman parte de un plan de inversión estratégico de Stellantis. El complejo ha sido diseñado bajo los estándares de manufactura más modernos, integrando procesos digitales y sustentables para asegurar la máxima calidad en cada unidad.
Carlos Rivera, Vicepresidente de Manufactura de Stellantis México, destacó que esta primera unidad es solo el comienzo de una etapa de expansión. La planta no solo fabricará versiones con el conocido motor a nafta HEMI, sino que está preparada para integrar las nuevas motorizaciones Hurricane, que ofrecen una mayor eficiencia y potencia medida en CV, alineándose con la hoja de ruta de electrificación y alto rendimiento de la marca.
Ram 1500: robustez fabricada por manos mexicanas
La Ram 1500 producida en Saltillo mantiene los pilares que la han convertido en referente del segmento:
Capacidad Off-Road: El sistema de tracción 4x4 y la suspensión calibrada para los caminos de la región aseguran un desempeño óptimo tanto en el trabajo como en el ocio.
Seguridad y Asistencia: Incluye sistemas avanzados de asistencia al conductor y sensores que facilitan el estacionamiento en espacios urbanos, una característica muy valorada en el mercado local.
Versatilidad de Cabina: La configuración Crew Cab ofrece uno de los espacios interiores más amplios de su categoría, combinando el lujo de un sedán con la fuerza de una pick-up.
Impacto económico y social en la región
La puesta en marcha de esta línea de producción tiene un impacto directo en el desarrollo industrial de Coahuila:
-
Empleo Local: La nueva planta genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos, fortaleciendo la cadena de suministro regional.
Desarrollo de Proveedores: La integración de componentes locales es una prioridad para Stellantis, lo que impulsa el crecimiento de las pymes industriales en el norte del país.
Posicionamiento Global: México reafirma su rol como punto estratégico dentro de Stellantis, equilibrando su perfil exportador con una fuerte orientación al mercado doméstico.