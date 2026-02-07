Toyota Argentina: líder en producción y responsable del 5% de las exportaciones del país

Toyota cerró un 2025 excepcional, consolidándose por sexto año consecutivo como el fabricante número uno a nivel global con 10,5 millones de unidades vendidas . En la Argentina , la marca no solo mantuvo su liderazgo en ventas, producción y exportación, sino que celebró un hito histórico: la Toyota Hilux cumplió dos décadas ininterrumpidas como la pick-up más elegida por los argentinos.

Con una estrategia basada en la diversificación tecnológica y el fortalecimiento de su planta en Zárate, la compañía se prepara para un 2026 donde los vehículos electrificados proyectan representar más de la mitad de su volumen global.

El crecimiento del 3,7% en las ventas mundiales de Toyota y Lexus fue impulsado por modelos globales como RAV4, Corolla y Camry. Sin embargo, el dato más relevante de 2025 fue el desempeño de su gama sustentable. Las ventas de vehículos electrificados alcanzaron los 4,99 millones de unidades , lo que representa un crecimiento significativo frente al año anterior.

Fiel a su enfoque "Multi-Pathway", más del 90% de estos vehículos fueron híbridos (HEV), con el Corolla Cross Hybrid como uno de los grandes protagonistas regionales. Para 2026, la marca estima que más del 50% de sus ventas totales corresponderán a vehículos con tecnologías de bajas o nulas emisiones.

Por quinto año consecutivo, Toyota fue la marca número uno en todos los indicadores clave del sector. La planta de Zárate, operando en tres turnos, produjo 180.352 unidades de Hilux, SW4 y el utilitario Hiace, estableciendo un récord de actividad industrial para la filial.

El impacto de Toyota en la economía argentina durante 2025 fue determinante. Las exportaciones alcanzaron las 140.768 unidades enviadas a 22 destinos de América Latina, lo que representó más de la mitad de las exportaciones automotrices totales del país y cerca del 5% del total de las exportaciones argentinas. Además, en 2025 se inició la exportación del utilitario Hiace a Brasil, consolidando a Zárate como un polo especializado en vehículos comerciales para la región.

La pick-up producida en Buenos Aires reafirmó su estatus de leyenda al ser el vehículo más vendido de Argentina en el ranking general por quinto año consecutivo. Además de liderar el mercado local durante dos décadas, la Hilux es la pick-up más vendida de la marca en el mundo y encabeza los rankings de ventas en otros 10 países de la región, incluyendo Chile, Perú y Paraguay.