El desempeño de enero, tradicionalmente el mes de mayor volumen del año, mostró un incremento estacional del 174,4% respecto a diciembre de 2025. Según ACARA , la proyección para el cierre de 2026 se sitúa cerca de las 640.000 unidades, dependiendo de la evolución de las tasas de interés y la reducción de la carga impositiva sobre el sector.

El mercado mantiene una competencia reñida en los segmentos de mayor volumen, con Volkswagen liderando el ranking de terminales y el Fiat Cronos consolidado como el vehículo de pasajeros más elegido por los argentinos.

En el segmento de automóviles, el Fiat Cronos mantiene el primer puesto, seguido de cerca por el Peugeot 208. Una novedad destacada es la posición de la Ford Territory, que logra el tercer lugar con una propuesta que incluye versiones híbridas de 245 CV , reflejando la creciente demanda de SUVs tecnológicas.

Las pick-ups de producción nacional continúan siendo el pilar fundamental del mercado argentino, representando una porción significativa del total de patentamientos.

Liderazgo en Pick-ups: La Toyota Hilux encabeza el segmento con 3.403 unidades, seguida por la Ford Ranger (2.482) y la Volkswagen Amarok (2.145). Estos modelos son clave para la actividad agroindustrial y los servicios, donde la robustez y los bajos costos de mantenimiento son determinantes para el usuario.

Vehículos Pesados: En el transporte de carga, Mercedes-Benz domina los dos primeros puestos con sus modelos Atego 1732 (133 unidades) y 1932 (104 unidades), mientras que Iveco completa el podio con el Stralis (95 unidades).

Fiat Cronos Fiat Cronos y Toyota Hilux: los dueños del mercado en el inicio de 2026

Factores clave para el crecimiento en 2026

Sebastián Beato, presidente de ACARA, señaló que la tendencia del año será de menor a mayor. Los concesionarios esperan que la baja en las tasas de financiación facilite el acceso a planes de ahorro y créditos prendarios. Asimismo, se destaca la importancia de que los nuevos modelos ofrezcan eficiencia en el consumo, optimizando el rendimiento de cada tanque de combustible para reducir los costos operativos del usuario.

El sector también aguarda medidas que simplifiquen los trámites de transferencia y estacionamiento en grandes centros urbanos, así como incentivos fiscales para mantener el ritmo de renovación del parque automotor en las provincias.