Toyota inicia la producción del Yaris Cross en la región

Toyota Brasil inició la producción del Yaris Cross en su fábrica de Sorocaba (SP), marcando la entrada de la compañía en el segmento de los SUV compactos y ampliando su portfolio de híbridos full flex-fuel en el país.

Como resultado del ciclo de inversión de R$ 11.500 millones hasta 2030, anunciado en 2024, el nuevo modelo simboliza un paso estratégico de Toyota en la descarbonización de la movilidad brasileña, combinando tecnología híbrida flex-fuel, eficiencia energética y bajo consumo de combustible.

Al integrarse en el portafolio electrificado de la marca, junto con el Corolla y el Corolla Cross, el Yaris Cross refuerza el compromiso de la compañía de ofrecer soluciones de movilidad sostenible adaptadas a la realidad latinoamericana, siguiendo la estrategia global "Multipathway", que se centra en múltiples rutas tecnológicas para alcanzar la neutralidad de carbono en cada mercado.

“Nos encontramos en un momento único en los casi 70 años de historia de Toyota en Brasil y Latinoamérica. La llegada del Yaris Cross representa nuestra evolución tecnológica y nuestro compromiso con la calidad y una movilidad más sostenible y eficiente”, afirma Evandro Maggio, presidente de Toyota Brasil .

La producción nacional del Yaris Cross contribuirá al fortalecimiento de la cadena de suministro automotriz brasileña, con la nacionalización de componentes, la generación de empleo local y la participación de proveedores en sistemas de alta tecnología. El modelo también se exportará a Argentina, Ecuador y Uruguay, consolidando el papel de Brasil como centro estratégico para Toyota en la región.

El Yaris Cross llega al mercado con un completo ecosistema de servicios: Programa Toyota 10 (garantía extendida de hasta 10 años), Servicio Simplificado, paquete de conectividad, servicios KINTO y el respaldo de una red de más de 300 concesionarios en todo Brasil. El modelo ya está a la venta en los concesionarios Toyota de todo el país.

Con su diseño moderno, propulsión híbrida flexible y producción nacional, el Yaris Cross simboliza el compromiso continuo de Toyota con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de la industria automotriz brasileña.

Hybrid Flex Full: Tecnología exclusiva de Toyota

El término "hybrid flex full" se refiere al sistema de propulsión híbrido autónomo de Toyota, donde el motor eléctrico impulsa directamente las ruedas de forma independiente, combinando un motor de combustión flex-fuel (gasolina/etanol en cualquier proporción) con baterías autorrecargables. Esto destaca la eficiencia superior y la descarbonización efectiva, posicionando al Yaris Cross como pionero en el segmento B-SUV brasileño.