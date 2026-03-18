Lanzamiento Nissan Magnite Dark Armour: solo 1.000 unidades con estilo exclusivo

Nissan presenta en México la edición Dark Armour de su City SUV Magnite, una propuesta estética completamente negra limitada a mil unidades.

Nissan amplió su oferta en el segmento de las City SUV con el lanzamiento de la Nissan Magnite Dark Armour. Se trata de una edición limitada de solo mil unidades que apuesta por una estética completamente negra, transformando el diseño vanguardista del modelo original en una propuesta más sofisticada y con mayor carácter.

Desde su reciente desembarco en el mercado, el modelo Magnite ha logrado consolidarse rápidamente, superando las 23.000 unidades comercializadas. Esta nueva versión busca profundizar ese éxito apelando a conductores que priorizan la exclusividad y un diseño urbano con impronta deportiva.

Estética All Black y detalles exclusivos La edición Dark Armour se caracteriza por la eliminación de los elementos cromados, reemplazándolos por acabados en negro profundo en:

Parrilla frontal y molduras: Acentúan las líneas del vehículo brindando una presencia más contundente.

Rines: Pintados al tono para completar una silueta monocromática.

Iluminación: Mantiene la tecnología LED que resalta sobre el acabado oscuro de la carrocería. Nissan Magnite Dark Armour Nissan Magnite Dark Armour Nissan Motorización y desempeño Bajo el capó, esta edición conserva el eficiente motor HR10DET 1.0 litros turbo. Esta configuración está diseñada específicamente para el entorno urbano, ofreciendo un equilibrio óptimo entre agilidad y bajo consumo. Además, mantiene el equipamiento tecnológico y la conectividad intuitiva que caracterizan a la gama Magnite.

Versiones y precios en México La Nissan Magnite Dark Armour ya se encuentra disponible en la red de distribuidores de México con los siguientes valores: