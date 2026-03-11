Lanzamiento: Ford Ranger XL 2026, precios y versiones
Ford presentó las nuevas variantes de la Ranger producidas en el país, incluyendo opciones de cabina simple y chasis con capacidades superiores a la tonelada.
Ford marcó un nuevo hito en Expoagro 2026 al anunciar la ampliación de la gama de la Nueva Ranger. Producidas en Planta Pacheco tras una inversión de USD 870 millones, estas nuevas versiones están orientadas específicamente al trabajo profesional y refuerzan la oferta de Ford Pro, la unidad de negocios dedicada a clientes comerciales y flotas.
Nuevas configuraciones para el trabajo pesado
La familia "Raza Fuerte" incorpora versiones diseñadas para maximizar la productividad en el campo y la industria:
Ranger Cabina Simple: Posee una caja de carga un 48% más larga que la versión doble cabina, optimizando el transporte de mercadería.
Ranger Cabina Chasis: Una plataforma robusta pensada para ser carrozada según las necesidades de sectores como energía, servicios o logística.
Transmisión Automática en XL: Por primera vez, la versión de entrada XL Doble Cabina incorpora una caja automática de seis velocidades, buscando mayor confort en jornadas laborales extensas.
Desempeño y capacidades de carga
Todas las nuevas variantes XL utilizan el motor Panther 2.0L Turbo Diesel, que entrega 170 CV y un torque de 405 Nm. En cuanto a las capacidades, las cifras son contundentes para el segmento:
Carga útil: La versión Cabina Chasis 4x4 lidera con 1.310 kg de capacidad.
Remolque: Las variantes de cabina simple pueden remolcar hasta 2.500 kg, mientras que la XL Doble Cabina Automática alcanza los 3.500 kg.
Off-road: Las versiones 4x4 incluyen de serie bloqueo de diferencial trasero al 100%, control de descenso y una capacidad de vadeo de 800 mm.
Precios y lanzamiento
La comercialización de estas versiones comenzará en abril de 2026. Los precios sugeridos al público para la gama XL arrancan en los $43.500.000 para la Cabina Simple 4x2, llegando hasta los $56.200.000 para la Doble Cabina 4x4 automática.