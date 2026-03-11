Lanzamiento: Ford Ranger XL 2026, precios y versiones

Ford presentó las nuevas variantes de la Ranger producidas en el país, incluyendo opciones de cabina simple y chasis con capacidades superiores a la tonelada.

Ford marcó un nuevo hito en Expoagro 2026 al anunciar la ampliación de la gama de la Nueva Ranger. Producidas en Planta Pacheco tras una inversión de USD 870 millones, estas nuevas versiones están orientadas específicamente al trabajo profesional y refuerzan la oferta de Ford Pro, la unidad de negocios dedicada a clientes comerciales y flotas.

Nuevas configuraciones para el trabajo pesado La familia "Raza Fuerte" incorpora versiones diseñadas para maximizar la productividad en el campo y la industria:

Ranger Cabina Simple: Posee una caja de carga un 48% más larga que la versión doble cabina, optimizando el transporte de mercadería.

Ranger Cabina Chasis: Una plataforma robusta pensada para ser carrozada según las necesidades de sectores como energía, servicios o logística.

Transmisión Automática en XL: Por primera vez, la versión de entrada XL Doble Cabina incorpora una caja automática de seis velocidades, buscando mayor confort en jornadas laborales extensas.

Desempeño y capacidades de carga Todas las nuevas variantes XL utilizan el motor Panther 2.0L Turbo Diesel, que entrega 170 CV y un torque de 405 Nm. En cuanto a las capacidades, las cifras son contundentes para el segmento: