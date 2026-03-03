Ford Bronco Sport: las 7 claves que lo convierten en un referente todoterreno
De la tracción con doble embrague a los modos de conducción G.O.A.T.: descubrí las siete razones del éxito de la Ford Bronco Sport en el barro y la arena.
Para ser clasificado como SUV en la región, un vehículo debe cumplir con ángulos y alturas mínimas, pero el verdadero desempeño fuera de ruta exige una ingeniería superior. La Ford Bronco Sport Badlands supera ampliamente los estándares básicos, consolidándose como la opción más capaz de su segmento gracias a un conjunto técnico diseñado para la aventura extrema sin resignar confort.
A continuación, detallamos los siete pilares que diferencian a este modelo en el barro, la arena y la roca:
Te Podría Interesar
1. Motorización EcoBoost de 253 CV
Mientras la competencia migra hacia motores más pequeños o sistemas híbridos urbanos, la Bronco Sport conserva el motor turbo EcoBoost 2.0. Este propulsor entrega 253 CV y un torque de 38,7 kgfm, lo que garantiza potencia de sobra para trepadas exigentes y una dinámica deportiva en cualquier superficie.
2. Tracción 4x4 con diferencial de doble embrague
Su sistema de tracción no es un simple asistente para la lluvia. Cuenta con una unidad de propulsión trasera de doble embrague que puede enviar el 100% del torque a una sola rueda si el terreno lo requiere. Esta gestión electrónica, sumada al bloqueo de diferencial trasero, ofrece un control total en situaciones críticas de adherencia.
3. Suspensión HOSS de alto rendimiento
Inspirada en las carreras de desierto tipo "Baja", la suspensión independiente incorpora el sistema HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension). Está diseñada para absorber impactos severos y mantener la estabilidad del vehículo, brindando confianza tanto al circular a alta velocidad sobre arena como al sortear obstáculos a paso de hombre.
4. Geometría y capacidades de la carrocería
La arquitectura del vehículo fue pensada para el maltrato:
-
Despeje del suelo: 22 cm.
Ángulos: ataque de 30°, salida de 26,7° y ventral de 20°.
Vadeo: capacidad para sumergirse en hasta 600 mm de agua.
Protección: parachoques con protector de acero y cubiertas todoterreno de serie.
5. Modos de conducción G.O.A.T.
El sistema "Goes Over Any Type of Terrain" ajusta automáticamente la respuesta del motor, la dirección y la caja de cambios. Incluye modos específicos como Lodo, Arena (Rally) y el exclusivo Rock Crawl, que optimiza el torque y el control para escalar superficies rocosas con precisión.
6. Asistencias tecnológicas para el sendero
La Bronco Sport facilita la conducción off-road con herramientas únicas:
-
Control de crucero todoterreno: gestiona el freno y el acelerador hasta los 32 km/h para que el conductor solo se ocupe del volante.
Cámara de 360°: permite ver los obstáculos que quedan ocultos bajo el capó.
One-Pedal Drive: ayuda a controlar el avance y frenado usando únicamente el pedal del acelerador en maniobras lentas.
7. Versatilidad y diseño funcional
Cada detalle tiene un propósito útil en el campo. El baúl cuenta con una luneta de apertura independiente, luces LED externas para campamento, tomas de corriente de 110V y 12V, y un piso de goma de alta resistencia fácil de lavar tras una jornada de barro.