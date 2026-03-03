De la tracción con doble embrague a los modos de conducción G.O.A.T.: descubrí las siete razones del éxito de la Ford Bronco Sport en el barro y la arena.

Ford Bronco Sport: las 7 claves que lo convierten en un referente todoterreno

Para ser clasificado como SUV en la región, un vehículo debe cumplir con ángulos y alturas mínimas, pero el verdadero desempeño fuera de ruta exige una ingeniería superior. La Ford Bronco Sport Badlands supera ampliamente los estándares básicos, consolidándose como la opción más capaz de su segmento gracias a un conjunto técnico diseñado para la aventura extrema sin resignar confort.

A continuación, detallamos los siete pilares que diferencian a este modelo en el barro, la arena y la roca:

1. Motorización EcoBoost de 253 CV Mientras la competencia migra hacia motores más pequeños o sistemas híbridos urbanos, la Bronco Sport conserva el motor turbo EcoBoost 2.0. Este propulsor entrega 253 CV y un torque de 38,7 kgfm, lo que garantiza potencia de sobra para trepadas exigentes y una dinámica deportiva en cualquier superficie.

Ford Bronco Badlands Ford Bronco Sport: las 7 claves que lo convierten en un referente todoterreno Ford 2. Tracción 4x4 con diferencial de doble embrague Su sistema de tracción no es un simple asistente para la lluvia. Cuenta con una unidad de propulsión trasera de doble embrague que puede enviar el 100% del torque a una sola rueda si el terreno lo requiere. Esta gestión electrónica, sumada al bloqueo de diferencial trasero, ofrece un control total en situaciones críticas de adherencia.

3. Suspensión HOSS de alto rendimiento Inspirada en las carreras de desierto tipo "Baja", la suspensión independiente incorpora el sistema HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension). Está diseñada para absorber impactos severos y mantener la estabilidad del vehículo, brindando confianza tanto al circular a alta velocidad sobre arena como al sortear obstáculos a paso de hombre.