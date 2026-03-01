Ford acompañó la 119° edición del Visa Open de Argentina, con la Territory como premio del Hoyo en 1 y Vehículo Oficial del torneo.

Una vez más, Ford acompaña la 119° edición del Visa Open de Argentina en el Jockey Club de San Isidro, que se disputa del 26 de febrero al 1 de marzo. Como Sponsor Institucional de la Asociación Argentina de Golf (AAG) y Vehículo Oficial del campeonato, la automotriz dispondrá un año más el codiciado premio del Hoyo en 1, ofreciendo la nueva Territory.

El VISA Open de Argentina tiene un significado especial en esta edición: organizado por la AAG, el torneo se realiza en el marco del centenario de la institución rectora del golf en el país. Este torneo, cumple su tercer año en el Korn Ferry Tour y el ganador obtendrá una exención para el 154° Open Championship en Royal Birkdale en julio de 2026.

Con la participación de 156 jugadores de 20 países y la destacada presencia de 11 argentinos, incluyendo a Jorge Fernández Valdés, Augusto Núñez, Fabián Gómez, Nelson Ledesma, Vicente Marzilio y Segundo Oliva Pinto, entre otros, Ford refuerza su compromiso con el desarrollo del golf.

La Ford Territory es el vehículo oficial del torneo de golf Visa Open de Argentina El Abierto de la República en San Isidro Organizado por la Asociación Argentina de Golf (AAG) en su año de centenario, el 119° VISA Open de Argentina se disputará en el tradicional campo Colorada del Jockey Club, un par 70 de 6.836 yardas diseñado por el legendario arquitecto escocés Alister MacKenzie. El Jockey Club recibe por vigésima vez al campeonato de golf más antiguo del mundo.

El pasado miércoles se llevó a cabo el tradicional Pro-Am VISA para Sponsors e Invitados especiales, que contó con la presencia de celebridades como los ex Pumas Juan Martín Hernández y Lucas Borges, las ex leonas Delfina Merino y Ayelén Stepnik, y los periodistas Nicolás Wiñazki y Marcelo Longobardi, entre otros.