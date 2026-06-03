Nissan Frontier 2027: detalles de la nueva versión Sport Edition con accesorios NISMO

Nissan oficializó el lanzamiento de la nueva Nissan Frontier Sport Edition , una variante configurada para integrarse a la gama media del utilitario durante la última etapa del año en curso. Desarrollada sobre la base del nivel de equipamiento SV, esta edición especial introduce un paquete estético diferenciado y mejoras en los componentes mecánicos periféricos.

La Frontier Sport Edition complementa los recursos de estilo introducidos previamente por el paquete de personalización Dark Armor, añadiendo detalles de color y componentes de protección estructural para resguardar las zonas bajas del chasis ante los impactos de piedras o desniveles del suelo:

En el interior, la configuración del habitáculo se distingue por la adopción de una arquitectura bitono para los revestimientos de los asientos y paneles de puertas. El entorno interior incorpora costuras de contraste y detalles decorativos en color amarillo distribuidos por todo el panel de instrumentos y zonas de sujeción, reforzando la impronta juvenil de la versión sin alterar la disposición general de los comandos multimedia y de climatización del modelo SV.

Ruedas todoterreno: Dispone de llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con terminación de pintura negra mate, calzadas con neumáticos de perfil mixto Hankook Dynapro en dimensiones 265/70R17.

Identidad gráfica: El exterior unifica espejos retrovisores, parrilla y fascia inferior en color negro, decorando los laterales de la caja de carga con los gráficos específicos de la denominación "Sport".

Aparato lumínico: Suma faros antiniebla con tecnología LED y un dispositivo de iluminación de acento específico integrado sobre el sector superior de la parrilla delantera para optimizar la visibilidad en condiciones climáticas desfavorables.

Protección inferior: Incorpora una placa protectora fabricada en aluminio de alta resistencia dispuesta en el sector frontal bajo el paragolpes.

A diferencia de la tendencia actual del mercado automotor norteamericano, donde gran parte de los competidores de la categoría de camionetas medianas migran hacia plantas motrices de cuatro cilindros con turbocompresor, Nissan mantiene una arquitectura de combustión tradicional de alta cilindrada. El modelo incorpora de serie el bloque V6 de 3.8 litros de aspiración natural , un propulsor que se posiciona como el más potente de su clase.

El tren de fuerza se acopla a una transmisión automática de 9 velocidades orientada a escalonar las relaciones de marcha para reducir el consumo en autopista y asegurar un torque constante en terrenos complejos. Con esta configuración, y utilizando los sistemas de enganche recomendados por el fabricante, la pickup registra una capacidad de remolque homologada de hasta 7.000 libras (aproximadamente 3.175 kilogramos) , facilitando el transporte de trailers de camping, embarcaciones ligeras o plataformas de carga.

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Los departamentos de desarrollo técnico destacaron que el volumen de personalización de la camioneta representa una de las unidades de negocios más dinámicas para la marca, concentrando de forma individual más del 25% de las transacciones globales de la división Nissan Motorsports durante el último ciclo comercial. El kit de elevación de despeje del suelo y las llantas de diseño NISMO Axis se ubicaron como los componentes más requeridos por los clientes.

Con el debut de la variante Sport Edition, la marca amplía la disponibilidad de la línea de accesorios oficiales NISMO Off Road, la cual permite incorporar mejoras de rendimiento e ingeniería:

Componentes de chasis y suspensión

Disponibilidad de amortiguadores de alta prestación para competición fuera de ruta, espirales reforzados y kits de elevación de suspensión homologados.

Accesorios de estiba y llantas

Sistemas de llantas con tecnología de retención de talón (beadlock) para transitar con baja presión de aire en la arena o barro, portaequipajes de techo modulares, soportes integrados y protectores plásticos para la zona de carga.