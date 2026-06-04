Citroën Berlingo 30 años: una edición especial para festejar tres décadas del utilitario

Citroën oficializó el lanzamiento a nivel mundial del Citroën Berlingo 30 años , una serie especial conmemorativa desarrollada para celebrar las tres décadas de vigencia de un modelo que, al debutar en julio de 1996, fundó el segmento de los vehículos polivalentes.

Con una base de producción global que supera las 4,2 millones de unidades distribuidas en cerca de 90 países, el modelo se consolidó como una referencia de habitabilidad para el uso familiar, profesional y recreativo. Esta edición de aniversario se integra a la gama comercial situándose entre los niveles de equipamiento Plus y Max, y ya se encuentra disponible para la recepción de pedidos.

El nuevo Berlingo 30 años se comercializa exclusivamente en su variante de pasajeros (vehículo polivalente) y abarca las dos longitudes de carrocería tradicionales de la marca: la silueta M (de 4,40 metros de longitud) y la alternativa extendida XL (de 4,75 metros). La identificación exterior de la serie se compone de una insignia con el número conmemorativo "30" emplazada sobre los pilares delanteros de la carrocería, combinándose con una dote de equipamiento de confort y conectividad optimizada de fábrica.

En el interior, la configuración del monovolumen incorpora de serie los asientos Citroën Advanced Comfort, dotados de espumas de alta densidad y estructuras de sujeción lateral mejoradas. La segunda fila dispone de tres butacas individuales independientes. El entorno digital y los sistemas de asistencia al conductor agrupan los siguientes elementos:

La paleta de acabados exteriores se limita a cuatro opciones de pintura: Blanco Caolín, Azul Kiama, Gris Acero y Negro Perla Nera. En el apartado mecánico, la gama inicia su comercialización con el motor turbodiésel BlueHDi de 100 CV acoplado a una transmisión manual de 6 marchas, proyectando la incorporación a corto plazo del bloque BlueHDi de 130 CV asociado a la transmisión automática EAT8 de 8 velocidades.

Maniobras y estética: Sistema de asistencia al estacionamiento con cámara de visión trasera Top Rear Vision y llantas de aleación ligera de 16 pulgadas modelo "Chaves" con terminación en color negro.

Componentes de confort: Volante revestido en cuero con sistema de calefacción integrado, espejos retrovisores exteriores con plegado eléctrico automático y cristales traseros oscurecidos de fábrica.

Interfaces digitales: Añade un cuadro de instrumentos digital con pantalla de 10 pulgadas frente al conductor, asociado a una pantalla táctil central de alta definición de 10 pulgadas para la gestión del infoentretenimiento.

Citroën Berlingo 30 años Citroën Berlingo 30 años Citroën

La aparición del Berlingo en 1996 se fundamentó en una herencia de soluciones de transporte utilitario y de ocio desarrollada por la marca desde mediados del siglo pasado, estructurada a través de las siguientes etapas industriales:

1950 – Citroën 2CV Furgoneta

Presentada en el inicio de la década de 1950 y fabricada hasta 1978 con 1.246.335 unidades, se inscribió como la primera furgoneta de tracción delantera producida en serie a nivel global. Dio origen a transformaciones recreativas camperas y a variantes oficiales de fábrica como la serie "Week-end" ensamblada en Bélgica.

1978 – Citroën Acadiane

Reemplazó al furgón 2CV adoptando el sector frontal del Dyane. Logró un volumen de producción de 253.393 unidades hasta el cese de su fabricación en 1987, introduciendo las primeras variantes impulsadas por gas licuado de petróleo (GLP) y la opción camperizada "Oasis" para el mercado italiano.

1984 – Citroën C15

Desarrollado sobre la base del Visa, introdujo la refrigeración por agua y los motores de cuatro cilindros (nafteros y diésel). Su producción se extendió por 22 años hasta el 2006, alcanzando las 1.235.042 unidades y sirviendo como plataforma de ensayos para los primeros prototipos eléctricos de la firma en 1987 y las variantes de tracción integral desarrolladas por la firma Dangel.

La tercera generación del modelo, actualizada integralmente, desdobla su oferta para atender las demandas específicas del transporte de cargas y de la logística urbana a través de la división Berlingo Van. Esta silueta comercial dispone de un frontal vertical alineado con la nueva identidad visual de la corporación, ofreciendo un volumen de estiba de hasta 4,4 metros cúbicos y una capacidad de carga neta de hasta 1 tonelada. En su cabina de 2 o 3 plazas equipa tecnologías como el espejo digital Dynamic Surround Vision y el asistente de conducción en autopistas Highway Driver Assist.

La estrategia de electrificación se concentra en las variantes ë-Berlingo y ë-Berlingo Van. La versión de pasajeros desarrolla una potencia de 136 CV alimentada por una batería de litio-hierro-fosfato (LFP) de 50 kWh de capacidad, la cual estrena una bomba de calor opcional para mitigar el consumo invernal y eleva la autonomía homologada bajo ciclo WLTP hasta los 340 kilómetros (330 km para la furgoneta comercial). El sistema admite recargas rápidas de corriente continua de hasta 100 kW, permitiendo restablecer del 0% al 80% de la energía de las celdas en un lapso de 30 minutos.

Los valores de referencia comercializados en el mercado europeo para las configuraciones de la serie especial de aniversario se estructuran bajo las siguientes opciones de preventa: