Ford donó una pick-up Ranger a una escuela para ser utilizada con fines didácticos y educativos

En línea con su compromiso con la educación, Ford Argentina realizó una nueva donación de una pick-up Ranger fabricada en su Planta de Pacheco.

Ford Argentina realizó una nueva donación de una pick-up Ranger fabricada en su Planta de Pacheco, en esta oportunidad, a la Escuela “Ing. y Dr. Manuel B. Bahía”

En su continuo compromiso con la comunidad, Ford Argentina realizó la donación de una Ranger fabricada en Planta Pacheco a la Escuela “Ing. y Dr. Manuel B. Bahía” de la ciudad de Rosario con el objetivo de potenciar la formación profesional de sus estudiantes.

La donación se realizó en las instalaciones de la Escuela a la cual asisten más de 700 alumnos. A través de este aporte y la tecnología de última generación de la pick-up Ranger, los estudiantes podrán incorporar conocimientos avanzados en motores, sensores, sistemas electrónicos, seguridad y diagnóstico automotriz.

La ceremonia de entrega contó con la presencia del cuerpo de docentes, alumnos, representantes del concesionario Giorgi Automotores y, por parte de Ford Argentina, Adrián Perez, Director de Manufactura, acompañado por un equipo de profesionales de las áreas de ingeniería, ventas y comunicación de Ford Argentina. Asimismo, la escuela y el concesionario Giorgi mantienen vigente un programa de pasantías que permite a los estudiantes de la institución realizar prácticas profesionalizantes en el área de posventa. Esta iniciativa fortalece el vínculo entre la educación técnica y el mercado laboral, impulsando la formación de los futuros profesionales del sector.

Donacion Ranger 3 Ford donó una pick-up Ranger a una escuela de Rosario “Apoyar la formación de los futuros profesionales es una prioridad para Ford desde hace muchos años. A través de esta nueva donación, y gracias al trabajo conjunto con nuestros concesionarios, acercamos a los estudiantes un vehículo referente en tecnología y producción nacional. Esperamos que esta Ranger sea una herramienta transformadora de aprendizaje para toda la comunidad educativa”, afirmó Adrián Perez, Director de Manufactura de Ford Argentina.