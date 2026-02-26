RAM y su participación en el Enduro del Verano 2026

RAM acompañó la competencia como vehículo oficial, reforzando su vínculo con el universo del off-road, el deporte motor y las experiencias de máxima exigencia.

RAM, la marca de pick-ups premium de Stellantis, tuvo una destacada participación en el Enduro del Verano FIM Sand Races World Cup 2026, uno de los eventos de motociclismo más importantes y convocantes a nivel mundial, que se llevó a cabo del 20 al 22 de febrero en Villa Gesell.

Durante el fin de semana, RAM acompañó la competencia como vehículo oficial, reforzando su vínculo con el universo del off-road, el deporte motor y las experiencias de máxima exigencia. La presencia de la marca se integró de manera natural a un evento que combina adrenalina, resistencia y condiciones extremas, valores que forman parte del ADN de RAM.

El Enduro del Verano reunió una vez más a más de mil pilotos nacionales e internacionales y convocó a decenas de miles de espectadores, consolidándose como una cita ineludible del calendario deportivo internacional y como una de las competencias de motociclismo más importantes del mundo sobre arena.

El vínculo de RAM con el Enduro del Verano 2026 La participación de RAM en esta edición 2026 reafirma su histórico vínculo con el off-road y con disciplinas que ponen a prueba la performance, la robustez y la confiabilidad en escenarios de alta exigencia. A través de su presencia en el Enduro del Verano, la marca continúa fortaleciendo su posicionamiento y su cercanía con los amantes del deporte motor y de las experiencias al aire libre.