La Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio denunció que objetos de incalculable valor histórico salieron del país sin autorización y ya figuran en subastas internacionales.

Polémica por el patrimonio de Fangio: la Fundación busca frenar una subasta internacional

La Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio emitió un comunicado oficial para informar sobre las acciones legales e institucionales emprendidas tras detectar un procedimiento de exportación de diversos objetos pertenecientes al piloto balcarceño. El organismo busca impedir que bienes de incalculable valor histórico y cultural salgan del territorio argentino, resguardando así el patrimonio del máximo referente del automovilismo mundial.

Acciones legales para proteger el patrimonio nacional Desde el momento en que se detectó la maniobra, la Fundación solicitó la intervención formal de las autoridades aduaneras y de los organismos encargados de proteger el patrimonio cultural. La institución sostiene que estos objetos no son simples pertenencias materiales, sino que forman parte de la identidad y la historia de la Nación.

A pesar de haber presentado un informe técnico detallado el 8 de octubre de 2025, donde se fundamenta que los bienes están directamente ligados a la trayectoria deportiva de Fangio, la Fundación denunció no haber recibido respuestas oficiales por parte de las autoridades competentes.

Subasta internacional y falta de respuestas La preocupación de la Fundación se agravó al constatar que varios de los objetos en cuestión ya figuran publicados en el sitio web de una casa de subastas internacional. Ante este hecho, se realizaron nuevas presentaciones para exigir explicaciones sobre: