El sorprendente dato que tendrá Toyota este año sobre el volumen de producción

En medio de una gran expectativa y después de cierta demora debido a un fuerte temporal que dejó inactiva durante algunas semanas a la planta de motores de Brasil , Toyota presentó el nuevo Yaris Cross , que se produce en ese país.

Durante el evento de lanzamiento, junto a otros medios, MDZ dialogó con el presidente de la compañía, Gustavo Salinas, quien se refirió a la llegada del nuevo modelo a un mercado con competencia en aumento – especialmente de marcas chinas – así como también a la situación de la industria automotriz local, en donde la empresa japonesa tiene una posición sólida.

- El Yaris Cross compite en un segmento con mucha participación de autos chinos que no pagan arancel de importación. ¿Cómo ven esa competencia? - La economía argentina en su conjunto y la industria automotriz también, están atravesando un proceso de transformación significativa que eran esperable. No es una sorpresa. Esto tiene que ver con la apertura de la economía, lo que termina beneficiando al conjunto de la sociedad en la medida en que hay más opciones para los clientes. En nuestro caso, siempre tenemos una propuesta muy consistente en los distintos segmentos en los que participamos, que es ofrecer no sólo la experiencia con un producto, sino con la marca Toyota con todo lo que eso significa. Productos de calidad con un buen servicio postventa y con el respaldo de una maca como Toyota . El Yaris Cross se encuadra dentro de esa propuesta, que es la que nos hace sentir confiados para poder competir y poder seguir sosteniendo la confianza que los clientes tienen en la marca Toyota . Uno mira a lo largo de los años, con un mercado que ha tenido distintas características, pero Toyota ha ido creciendo y eso es gracias a que hemos logrado la lealtad del cliente con la marca a partir de que su experiencia, no sólo en el momento de decidir la compra, sino a lo largo de los años que tuvo el vehículo Toyota . El mercado es muy competitivo, hay oferta de todo tipo, precios de todo tipo y nosotros confiamos en que la propuesta Toyota sigue siendo atractiva para muchos clientes.

- ¿Alcanza con lo que significa Toyota en cuanto a confiabilidad e historia contra la competencia, con precios muy agresivos que atraen a los clientes? - Para responder eso que hay mirar los resultados concretos, para no dar opiniones subjetivas. Nunca hemos tenido, salvo algún momento, el vehículo más barato del mercado. El cliente lo que vio es que, a lo largo del uso del vehículo, la propuesta de Toyota terminaba siendo mucho más conveniente. El costo de propiedad de un vehículo no sólo se conforma del precio, sino también del costo de uso, el valor de reventa, del respaldo que tiene ese vehículo. Creo que hoy, un vehículo híbrido, como ofrece el Yaris Cross , termina siendo, como ya se comprobó en el Corolla o Corolla Cross, termina siendo la opción muy conveniente. Hay clientes que priorizan el precio más bajo y otros que miran otros atributos. Nosotros tenemos un muy buen balance en ese sentido y, por eso, terminamos siendo una marca muy elegida por el cliente argentino.

- ¿Cómo será el abastecimiento? ¿Habrá demoras en la entrega?

- A partir de febrero comenzamos a producir todas las versiones de acuerdo con el programa previsto. Se hizo un esfuerzo muy grande para minimizar el problema de la planta de motores de Brasil. El abastecimiento estará en función de la demanda y de los volúmenes que se planificaron para cada mercado. No queremos que haya demora. Lamentablemente, a veces, eso nos ocurre cuando se lanza un vehículo. La idea es achicar esa demora todo lo posible.

- ¿Con la baja del dólar, han quedado altos los precios en dólares de los autos?

- Siempre hablamos del tipo de cambio y cómo afecta en el mercado. Nosotros no tomamos las decisiones mirando el tipo de cambio porque es totalmente fluctuante. Si esto lo hablábamos 30 o 90 días atrás era un escenario opuesto. Por supuesto, vamos monitoreando de forma cotidiana e iremos viendo qué es lo que sucede. Es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. No podemos tomar decisiones mirando el tipo de cambio porque, si no, uno termina volviéndose loco.

- ¿Cómo está industrialmente Toyota?

- Este año vamos a continuar con los tres turnos de producción y, si Dios quiere, va a ser el año récord de producción de Toyota en la Argentina, con unas 183.000 unidades. El año pasado fueron 181.000 unidades. Nosotros exportamos el 80% de nuestra producción. Eso nos da una posibilidad de diversificar mercados de acuerdo con las circunstancias.

- ¿No está amenazada la industria automotriz en el actual contexto?

- Yo no creo que se pueda decir que está amenazada. La industria argentina, en su totalidad, está en un proceso de cambio muy significativo que implica integrarse al mundo. La integración tiene que ser con más oferta del mundo hacia la Argentina, pero también la capacidad de la Argentina de ir hacia al mundo. Nuestro negocio, en la Argentina, es ir hacia el exterior. Competimos en muchos países de la región y en muchos de ellos lideramos las ventas. Chile es el mercado más competitivo de todo Latinoamérica, con más de 100 marcas de todo tipo. El vehículo más vendido es la pick-up Hilux que se produce en la Argentina. Eso muestra a las claras que la Argentina tienen condiciones de competitividad de producción industrial para poder colocar productos en el exterior. De todas maneras, hay que acelerar temas que tienen que ver con lo impositivo y están pendientes, en todo lo que tienen que ver hacia el exterior.

- En una entrevista reciente se refirió a la diferencia entre la velocidad con la que el Gobierno está bajando aranceles para importar contra la velocidad con la que se bajan los impuestos internamente. ¿Hoy ganan plata con la exportación?

- Depende de los destinos. En Brasil, por ejemplo, sí. En otros, no. En los más competitivos, no. Es muy importante sincronizar tiempos para que la economía en su conjunto y en forma más homogénea vaya acompañando este desafío que tiene el país.