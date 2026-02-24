Más de la mitad de los empresarios considera a la baja demanda como el principal limitante para aumentar la producción

Los empresarios alertan por la caída del consumo como el factor más importante y que condiciona el aumento de la actividad.

El Gobierno espera que con la reforma laboral permita a los empresarios contratar más gente. Sin embargo, más de la mitad considera la baja de la demanda como el principal limitante para aumentar la producción.

Según la Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria manufacturera que publicó el Indec, el 53,5% de los encuestados considera a una "demanda interna insuficiente" como el factor más importante que limita la cadapidad para aumentar la producción.

Esa variable se colocó por encima de la competencia con productos importados y la incertidumbre económica.

El consumo no logra repuntar aún y comenzó el año en caída. De acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el consumo de bienes y servicios tuvo una contracción interanual del 0,8% en enero, a partir de una caída en rubros clave como recreación y cultura e indumentaria y calzado. También, en la comparación mensual desestacionalizada, el indicador tuvo un retroceso del 0,7% frente a diciembre de 2025.

Encuesta-tendencia-empresaria-indec Encuesta de tendencia de negocios de los empresarios de la industria. Indec Indicador de confianza empresarial en alimentos En paralelo, el Indec también dio a conocer la Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y autoservicios mayoristas.