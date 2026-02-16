Luis Caputo le mandó un mensaje a los empresarios: "Bajamos un 85% las cargas patronales y ni una cámara celebra"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la reforma laboral, que consiguió media sanción en el Senado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la reforma laboral, que consiguió media sanción en el Senado, y destacó la baja de la carga patronal, aunque apuntó a las empresas por no destacarlo. "Ninguna cámara festeja", lanzó el titular del Palacio de Hacienda.

"Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!", dijo Caputo en su cuenta de la red social X,

El funcionario destacó un estudio de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que ponderó la reducción del costo laboral en caso de aprobarse el proyecto que ya tuvo media sanción en el Senado y aguarda por la Cámara de diputados para convertirse en ley.

Informe de Iaraf El informe de Iaraf sostiene que a partir del Régimen de incentivo a la formalización laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluidos en la reforma, las contribuciones del empleador por un nuevo empleado bajarían desde el 27% actual al 15%, por un periodo de 48 meses.