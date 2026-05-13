Caputo anunció la ampliación del programa Exporta Simple que impulsa las exportaciones de pymes

El ministro de Economía, Luis Caputo , anuncio la ampliación del programa Exporta Simple . Se trata de un disposición aduanera que simplifica el envío de productos argentinos al exterior sin necesidad de realizar complejos trámites, destinado a potenciar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas ( pymes ).

El Gobierno eliminó topes máximos por operación que a partir de mayo de 2026 ya no serán de de hasta US$ 15.000 por operación y con tope anual de US$ 600.000 por empresa, restricciones que condicionaban el crecimiento de emprendimientos exportadores.

La iniciativa permite que emprendedores, cooperativas y pymes puedan exportar mercadería en pequeños volúmenes a través de un sistema completamente digital, reduciendo costos burocráticos y agilizando la operatoria logística. El mecanismo funciona mediante una plataforma online en la que los usuarios gestionan todo el proceso de exportación utilizando únicamente CUIT y clave fiscal nivel 3.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo apuesta a generar mayores incentivos para que pequeñas firmas puedan acceder a mercados internacionales sin la estructura tradicional requerida para exportaciones de gran escala.

Según Caputo, en 2025 más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos. Lo más exportado fueron artículos de cuero, pero también productos sorprendentes: paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems.

El sistema opera a través del portal oficial Exporta Simple, donde los usuarios pueden cargar la información de los productos, coordinar los envíos y realizar el seguimiento de las operaciones de manera online. El régimen no exige la contratación de un despachante de aduana, uno de los principales costos que históricamente dificultaban el acceso de pequeñas empresas al comercio exterior.

exportaciones

La logística queda en manos de operadores especializados habilitados para el programa, entre ellos firmas internacionales y nacionales como DHL, FedEx, UPS y Andreani, que se encargan del retiro y traslado de la mercadería hacia más de 70 destinos internacionales.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es democratizar el acceso a las exportaciones y permitir que productores regionales, industrias creativas, fabricantes artesanales y empresas tecnológicas puedan vender al exterior con menores barreras administrativas.

Beneficios fiscales

Otro de los aspectos destacados del régimen es que las operaciones realizadas bajo Exporta Simple mantienen beneficios fiscales para los exportadores. Las empresas pueden acceder al cobro de reintegros a la exportación y, además, las ventas quedan exentas del pago de derechos de exportación.

Para adherirse al sistema, los interesados deben contar con CUIT activo, clave fiscal nivel 3 e inscripción en el régimen correspondiente. Una vez registrados, pueden operar directamente desde la plataforma oficial y coordinar los envíos con los operadores logísticos habilitados.

La ampliación del programa se da en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer el ingreso de divisas y fomentar la internacionalización de pequeñas empresas argentinas, especialmente en sectores con capacidad de generar valor agregado y ventas de nicho en mercados externos.